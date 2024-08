Pep Guardiola sugere retorno do Man City para João Cancelo

MANCHESTER, Inglaterra — Pep Guardiola sugeriu que pode haver um caminho de volta para João Cancelo no Manchester City.

Cancelo foi uma saída chocante em janeiro de 2023, quando se juntou ao Bayern de Munique por empréstimo. O time da Bundesliga decidiu não tornar a mudança permanente e ele passou a última temporada emprestado ao Barcelona.

O Barcelona está interessado em recontratar Cancelo por empréstimo, mas por enquanto o lateral português, que não joga pelo City há 18 meses, está de volta aos treinos com Guardiola.

“Ele está treinando conosco”, Guardiola disse em uma entrevista coletiva na sexta-feira. “Vamos ver, talvez fique, talvez vá emprestado. Ainda não sei. Ele está treinando conosco, se comportando muito bem nas sessões de treinamento. Ele adora jogar futebol. Vamos ver.”

Questionado se poderia jogar pelo City novamente, Guardiola disse: “Pode acontecer, sim.”

Cancelo foi nomeado duas vezes para o time do ano da PFA Premier League e foi uma parte fundamental das conquistas de títulos do City em 2021 e 2022. Ele tem contrato no Etihad Stadium até 2027 e, embora ainda esteja disponível para transferência, não há certeza de que uma mudança se materializará.

“No treinamento, dizemos olá e conversamos”, disse Guardiola. “Sobre o que vai acontecer, depende dos agentes dele e do clube. No final, se ele tiver que ficar, nós o trataremos como todos os outros jogadores, como temos feito desde que estou aqui.

“Com respeito, e tente tirar o melhor das suas enormes qualidades que ele tem. Eu nunca duvido de suas qualidades por um segundo. Mas eu não sei o que vai acontecer.”

Guardiola também se recusou a descartar a possibilidade de o City fazer outra contratação antes do prazo final após perder Julián Álvarez e Oscar Bobb.

Alvarez, que marcou 19 gols na temporada passada, foi contratado pelo Atlético de Madrid, enquanto Bobb ficará afastado por entre três e quatro meses após sofrer uma fratura na perna durante um treinamento.

“Talvez [another player will arrive] mas talvez não”, disse Guardiola. “Veremos. Estou realmente satisfeito com o elenco que tenho. Sei que a vibração é ‘temos que assinar’. Veremos.

“Estou realmente satisfeito com o elenco que tenho, os jogadores que tenho. Eu disse, vamos ver o que acontece no mercado. Podemos continuar dessa forma, ou talvez adicionemos alguns jogadores. Não posso dizer.”