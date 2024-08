Pep: Haaland marca e alcança nível de Messi e Ronaldo

Pep Guardiola disse que o recorde de gols de Erling Haaland está alcançando os níveis de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas acredita que o atacante é capaz de melhorar ainda mais nos próximos anos.

Haaland marcou o primeiro gol aos 18 minutos, quando o City iniciou sua busca pelo quinto título consecutivo da Premier League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, selada com o gol de Mateo Kovacic aos 84 minutos.

O jogador de 24 anos marcou seu 100º jogo na liga com seu 91º gol, e Guardiola afirmou que a folga de verão de Haaland — a Noruega não conseguiu se classificar para a Euro 2024 — o deixou mais afiado para a nova temporada.

“Ele tem os números de Messi e Cristiano Ronaldo, que controlaram a última década, 15 anos, absolutamente tudo”, disse Guardiola. “Em termos de números, é esse nível. Então, não sei como ele faz isso, mas em 100 jogos, marcar 91 gols é algo na Premier League, neste país, é inacreditável.

“Eu tive a sensação de que ele se sente melhor do que na temporada passada neste estágio. Depois da viagem na temporada passada, ele se sentiu um pouco ‘mmm-mmm’ [so-so] ou sentiu que estava cansado. Nesta temporada, acho que para a Euro infelizmente a Noruega não estava lá, houve mais descanso e sim, ele se sente bem.

“O gol foi magnífico. Sua contribuição em muitas coisas. Ele teve duas ou três chances e sempre tive a sensação de que há uma lacuna para melhorar como jogador de futebol.”

O City pode enfrentar uma temporada gigantesca de 75 jogos se chegar à final de todas as competições, incluindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos, no próximo verão, e Guardiola admitiu que pode ser influenciado a dar aos jogadores intervalos individuais durante a temporada, como sugerido inicialmente pelo técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

“Talvez, e se Carlo diz, talvez eu tenha que prestar atenção e vou segui-lo”, disse Guardiola. “Talvez em alguns momentos, eles joguem muito, muito, fiquem uma semana em casa, não estejam no treino e voltem. É por isso que na pré-temporada, depois de ganhar o que ganhamos, muitos jogos, [they need] para refrescar. Se você está cansado aqui [in your head]esqueça, você não pode sustentar.

“Tem que haver um desejo de estar aqui, de ainda gostar de jogar futebol, de aproveitar os treinos, de estar no vestiário juntos. Quando isso acontece, depois você pode exigir tudo.

“Sem isso eles estão cansados ​​porque temporada após temporada, jogo após jogo, Copa do Mundo, Eurocopa, todos eles, o corpo e a mentalidade chegam ‘chega’. Quando você tem esse sentimento, vá para casa, jogamos com a academia. Jogamos com outros jogadores, não importa. Caso contrário, não é positivo.”