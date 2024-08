Pepiot dos Rays, provavelmente infectado por picada de aranha, está perto de retornar

ST. PETERSBURG, Flórida — O arremessador do Tampa Bay Rays, Ryan Pepiot, pode retornar à rotação no final desta semana após ser hospitalizado no mês passado por uma infecção no joelho que se acredita ser resultado de uma picada de aranha durante o intervalo do All-Star.

Pepiot foi internado no Centro Médico da Universidade de Columbia, em Nova York, e recebeu antibióticos no joelho direito após ser colocado na lista de lesionados por 15 dias em 19 de julho.

Pepiot teve algumas picadas de insetos enquanto jogava golfe durante o intervalo, mas fez a viagem para uma série no New York Yankees. O inchaço no joelho chegou a um ponto em que ele precisou de ajuda para andar até o hospital.

“Os primeiros dias, tipo, quando eu fui para o hospital, foi muito ruim”, disse Pepiot antes do jogo de segunda-feira à noite com Houston. “Eu não conseguia colocar peso na minha perna direita. Nos primeiros dias, ela estava bem inchada, com muito líquido e meio lamacenta.”

Pepiot disse que o inchaço diminuiu, o que lhe permitiu voltar ao monte.

Um destro de 26 anos, Pepiot tem 6-5 com uma ERA de 3,92 em 17 partidas. Ele foi adquirido dos Dodgers em dezembro como parte da troca que enviou o destro Tyler Glasnow para Los Angeles.

Pepiot lançou pela última vez para os Rays em 14 de julho, lançando seis innings de bola de dois hits em uma vitória de 2-0 sobre Cleveland. Ele começou para Double-A Montgomery no sábado, e voltou ao time no domingo para continuar treinando.

Ele ajustará seu traje de golfe, abrindo mão dos shorts.

“Vou usar calças sempre que, tipo, fizer algo ao ar livre”, disse Pepiot. “Quando jogo golfe, tenho uma vista panorâmica do campo de golfe.”