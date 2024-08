Perspectiva do Paddock sobre a produção do filme ‘F1’ de Brad Pitt

Brad Pitt e Damson Idris têm sido presença regular no paddock da Fórmula 1 no ano passado, estrelando o filme F1, que tem sido filmado regularmente em circuitos em 2023 e 2024. Tim Goode/PA Images via Getty Images

A Fórmula 1 vai para Hollywood em 2025, cortesia de Brad Pitt, Jerry Bruckheimer, o diretor de “Top Gun: Maverick”, Joseph Kosinski, e com a assistência de ninguém menos que Lewis Hamilton. O filme, intitulado simplesmente “F1” e com lançamento previsto para 25 de junho do ano que vem, teve acesso extraordinário ao esporte ao longo do ano passado, filmando em locações no paddock, pit lane e até mesmo no grid em Silverstone por dois anos consecutivos.

De acordo com o próprio campeonato, “o novo longa-metragem se passa no mundo emocionante e cinematográfico da Fórmula 1 e mergulhará o público no espetáculo da série esportiva anual mais popular, celebrando a habilidade e o heroísmo dos pilotos enquanto mostra o incrível desafio da competição na Fórmula 1”.

Muito se falou sobre o quão grande a série de sucesso da Netflix “Drive to Survive” foi para o esporte, mas há muitos que acham que “F1” poderia ser ainda maior. É difícil argumentar; Pitt continua sendo uma das estrelas de cinema mais famosas da história e a Apple e a Warner Brothers fizeram de tudo para garantir que isso parecesse e fosse sentido como um filme de Fórmula 1. Ver pessoas vestidas com bonés pretos da APXGP — a equipe fictícia que emprega o personagem de Pitt — se tornou comum mais recentemente; em pontos antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Silverstone no mês passado, Pitt podia ser encontrado andando pelo paddock vestido com macacão de corrida como qualquer outro piloto faria.

Autenticidade tem sido uma palavra-chave, mas como os cineastas tentaram alcançá-la exatamente?

Quão real esse filme realmente parecerá?

Very, é a resposta simples. A APXGP tinha sua própria garagem em Silverstone no ano passado, encravada entre a Mercedes e a Ferrari. O motorhome que apareceu na corrida britânica um ano depois só aumenta a autenticidade; ele foi usado tanto para filmar cenas quanto atuou como um centro para a equipe entre as filmagens.

Embora o envolvimento de Pitt tenha ganhado mais atenção, há outros grandes nomes ligados ao projeto. Javier Bardem, que interpreta o chefe da equipe APXGP, também estava no grid em Silverstone, filmando cenas que podem ser vistas no trailer. Bardem também filmou uma breve interação com o chefe da Red Bull, Christian Horner.

‘Seguro? Quem disse alguma coisa sobre seguro?’

O trailer de 97 segundos foi exibido cerca de meia hora antes da corrida de Silverstone em julho, com os alto-falantes enfileirados nas arquibancadas tocando o áudio, que incluía “We Will Rock You” do Queen sobre cenas do filme.

Alguns foram rápidos em apontar o curioso diálogo. O trailer começou com o personagem Hayes de Pitt falando com o ator irlandês Kerry Condon, que interpretará a primeira diretora técnica feminina da F1.

“OK. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, agora McLaren: todos nos derrotam nas retas”, diz Hayes, da Pitt. “Nossa chance é lutar nas curvas. Precisamos construir nosso carro para o combate.”

Quando a personagem de Condon responde com uma pergunta sobre como ela tornará isso seguro, Hayes responde com a memorável frase acima. Claramente, alguns diálogos soarão mais como um filme de sucesso de Hollywood do que qualquer uma das interações encontradas em “Drive to Survive”, mas isso não é nenhuma surpresa — o primeiro trailer de “F1” nunca seria Hayes falando sobre qual composto de pneu Pirelli ele deveria usar para começar uma corrida.

Apesar de alguns criticarem o diálogo do trailer online, o realismo tem sido um requisito essencial para os produtores do filme. Isso pode ser visto na filmagem da corrida que se seguiu à interação Pitt-Condon, mas também ficou evidente desde que o heptacampeão mundial Hamilton, o piloto mais vencedor da F1, foi trazido a bordo no início do processo como produtor executivo.

O carro APXGP deu voltas em Silverstone durante o fim de semana do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. James Sutton – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

A contribuição de Hamilton

“Queremos que todos amem e realmente sintam que encapsulamos a essência deste esporte”, disse Hamilton no ano passado.

O inglês de 39 anos estará na metade de sua 19ª temporada na F1, e a primeira com a Ferrari, quando o filme for lançado, e declarou sua crença de que nunca houve um filme que retratasse o esporte com precisão. Fãs de “Rush”, de Ron Howard, podem discordar, mas é verdade que os cineastas têm lutado para capturar a velocidade e o drama de um grande prêmio.

Um exemplo infame é “Driven”, estrelado por Sylvester Stallone, que ele originalmente queria que fosse semelhante ao que “F1” está se moldando para ser, com uma espiada mais autêntica por trás da cortina. O então chefe da F1 Bernie Ecclestone encerrou isso, levando Stallone a fazer um dos filmes de corrida mais criticados de todos os tempos, apresentando sequências de colisão que desafiam a física e uma corrida pelas ruas de Chicago.

A contribuição de Hamilton será fundamental. A “F1” fez um grande esforço para garantir que as cenas de corrida olhar como cenas de corrida. Pitt e o colega Damson Idris têm realmente pilotado um carro de Fórmula 2 modificado em vários circuitos, cujos resultados podem ser vistos no final do trailer. A tecnologia de ponta permitiu que as cenas na pista fossem misturadas em filmagens reais, o que significa que terá a sensação de uma corrida se desenrolando em tempo real ao redor dos carros APXGP. Pelo que vimos até agora, o produto final pode ser um espetáculo visual incrível.

Pitt e Idris se juntaram à volta de apresentação antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha em 2023, que também os incluiu ao lado do atual campeão mundial Max Verstappen durante o hino nacional.

Participações especiais de motoristas

Assim como “Drive to Survive” fez, “F1” levará os espectadores para dentro do paddock. Os donos da F1, Liberty Media, garantiram que cada equipe e piloto estejam a bordo do que a produtora da Apple está tentando alcançar.

Essa colaboração pôde ser vista durante o GP britânico deste ano, quando Pitt e Idris filmaram cenas de entrevista na visita dos pilotos à caneta da mídia da TV após a qualificação e a corrida. Um momento aqui se tornou viral quando Fernando Alonso assistiu Pitt entrar na caneta e filmou uma cena curta. O que não foi mostrado no clipe que circulou foi Alonso caminhando até Pitt e dando um tapinha em suas costas.

Há uma história divertida sobre o segmento de Alonso, que teve que ser filmado no domingo em vez de sábado. O plano inicial era fazer com que o piloto da Aston Martin filmasse essa cena enquanto o Q3 estava acontecendo, apenas para Alonso chegar ao top 10 de qualquer maneira. Pitt estava de volta ao bullpen após a corrida filmando a mesma cena.

Quando perguntado pela ESPN sobre a participação especial em Silverstone, Alonso riu e disse: “Você gostou? Não foi muito difícil, então espero que fique bom na tela.”

O bicampeão não estará sozinho na tela. A ESPN entende que o plano é que todos os pilotos do grid atual, que não mudou desde a temporada de 2023, apareçam de alguma forma.

Os “fãs” do APXGP foram filmados gritando quando Pitt chegou ao paddock de Hungaroring no Grande Prêmio da Hungria (ele assinou vários autógrafos com vários outros pilotos fazendo o mesmo nas proximidades), enquanto os fãs na arquibancada em frente ao pit lane do Grande Prêmio da Bélgica foram encorajados a gritar o nome da equipe fictícia enquanto outra cena era filmada com o carro dirigindo lentamente pela reta de largada e chegada. O ex-chefe da Haas, Guenther Steiner, um herói cult de “Drive to Survive”, também fez uma ponta no trailer, espiando brevemente a cabeça para fora do box da equipe.

Pitt e Idris também participaram de vários briefings de pilotos, realizados toda sexta-feira antes de um fim de semana de corrida. “O melhor briefing de pilotos de todos os tempos”, Hamilton brincou após sua primeira aparição.