Pesos da noite de luta Crawford x Madrimov: Terence Crawford mais pesado no ringue apesar da mudança de divisão

Terence Crawford foi o lutador mais pesado no último sábado, apesar de ter subido de peso para desafiar o agora ex-campeão dos super médios da WBA, Israil Madrimov.

A Comissão Atlética do Estado da Califórnia (CSAC) divulgou o relatório de peso da noite da luta para o MMA Fighting, que monitora os ganhos dos atletas antes de entrarem no octógono.

Crawford pesou 169,8 libras na noite da luta após inicialmente subir na balança com 153,4 libras para sua luta pelo campeonato super welterweight com Madrimov. Crawford finalmente venceu a luta por decisão unânime, dando a ele seu quarto título divisional após capturar cinturões no welterweight, welterweight júnior e peso leve. O ganho de 16,4 libras de Crawford representou um dos maiores aumentos entre os 16 lutadores que competiram no card de 3 de agosto e até superou Madrimov, cujo salto de 154 libras na pesagem para 168,6 na noite da luta representou um ganho de 14,6 libras.

O maior ganho de peso do evento foi de Steve Nelson, que saltou de 167,6 libras para 193 — um ganho de 25,4 libras — em sua luta de super-médios contra Marcos Ramon Vazquez, que Nelson venceu por nocaute no quinto round no card preliminar.

A lista completa dos pesos da noite da luta entre Crawford e Madrimov pode ser vista abaixo.