Pesquisa da ESPN – Locais não atendem às necessidades invisíveis de pessoas com deficiência

De acordo com uma pesquisa nacional da ESPN, equipes esportivas profissionais se adaptaram amplamente às necessidades de fãs com problemas sensoriais, mas muitos locais ainda não conseguem atender a uma série de outras necessidades de fãs que vivem com condições conhecidas como deficiências invisíveis ou não aparentes.

Dezenas de milhões de americanos vivem com condições que não são imediatamente aparentes, mas que afetam significativamente suas vidas diárias, incluindo autismo, lesões cerebrais, doenças autoimunes, dor crônica, problemas de saúde mental e perda de audição e visão.

Deficiências invisíveis são protegidas pelo Americans with Disabilities Act, uma lei de 1990 que proíbe a discriminação e exige que estádios, arenas e outros locais forneçam acomodações. Mas esses esforços se concentram amplamente em recursos de acessibilidade física, como cadeiras de rodas, rampas e elevadores.

“As pessoas pensam: ‘Ei, vamos fazer apenas o mínimo, temos X assentos para cadeiras de rodas, isso é bom o suficiente'”, disse Sherri Privitera, diretora sênior e arquiteta sênior da Populous, que projeta instalações esportivas.

Defensores de pessoas com deficiências invisíveis dizem que gostariam de ver os times oferecerem acomodações como melhores áreas de desembarque e entradas especiais para torcedores com deficiência, acesso por elevador para torcedores que precisam e até mesmo medidas simples como cardápios impressos em barracas de cachorro-quente e melhor educação para funcionários do estádio.

A simples conscientização é uma grande questão.

Por exemplo, a fã do Pittsburgh Steelers Mikey Dedmon disse que seu lúpus sistêmico não é óbvio para a maioria das pessoas e que isso lhe causa problemas em estádios. Ela luta para subir escadas, mas foi impedida de usar elevadores e informada pelo pessoal do estádio que eles eram reservados para pessoas com deficiência.

A ESPN entrevistou 136 times da NFL, NBA, WNBA, MLB e NHL de novembro de 2023 a julho de 2024 para saber se eles oferecem acomodações que, segundo os fãs com deficiências invisíveis, tornariam sua experiência no dia do jogo melhor.

Das 136 equipes, 120 responderam. Na NFL, os Broncos, Texans, Patriots, Cardinals e Bengals não responderam às perguntas. Na MLB, os Brewers, Pirates, Mariners e Cubs não responderam. Na NBA, os Timberwolves se recusaram a responder e os Clippers responderam antes de sua mudança para o Intuit Dome. Na WNBA, o Lynx se recusou a responder. Na NHL, os Panthers, Sabres, Jets e Senators não responderam. (O Utah Hockey Club foi omitido por causa da mudança iminente da equipe para Salt Lake City.) Algumas equipes não responderam a todas as perguntas da pesquisa.

Para os fãs, os desafios podem começar quando eles chegam a um local, e eles sugeriram entradas dedicadas para fãs com deficiências. Menos da metade dos 120 times que responderam — 56% dos times da NFL, 56% dos times da NHL, 45% dos times da NBA, 45% dos times da WNBA e 24% dos times da MLB — disseram que oferecem essas entradas. Alguns disseram que oferecem uma faixa dedicada no portão principal ou em todos os portões. Os times foram registrados como não oferecendo entradas dedicadas se responderam que todas as entradas são acessíveis ou compatíveis com ADA ou que oferecem assistência de mobilidade ou locais de desembarque designados.

Dedmon, a fã que foi impedida de usar elevadores, disse que gostaria de poder se registrar para jogos online e receber um crachá para usar, para que ela não tenha que se explicar para a equipe. Das 115 equipes que responderam a uma pergunta sobre se oferecem tais crachás, 42% disseram que oferecem. Entre as ligas: 56% das equipes da NFL disseram que oferecem, junto com 46% na MLB, 46% na NHL, 28% na NBA e 27% na WNBA.

A organização sem fins lucrativos de acessibilidade sensorial KultureCity, que fornece crachás de identificação de deficiência para seus parceiros, deu à ESPN um número maior de locais que emitem crachás e disse que as equipes nem sempre sabem o que os locais oferecem.

Vários fãs disseram que comprar concessões pode ser especialmente difícil. Ficar em longas filas pode ser opressor para aqueles com autismo, enquanto aqueles com baixa visão e perda auditiva podem ter dificuldade para acessar e usar os menus. Rick Morin, um fã do Boston Red Sox com baixa visão, disse que a mudança para quiosques digitais tornou o pedido impossível para ele. Ele não consegue ampliar a tela e não há saída de voz para ele ouvir as opções.

“Esses quiosques são totalmente inacessíveis para nós”, disse ele.

Amy Gomme, uma fã surda do Novo México, disse que gostaria que os estádios tivessem mais menus impressos para que ela pudesse apontar para um item específico. Pouco menos de um terço dos times que responderam à ESPN disseram que fornecem menus impressos em barracas de concessão: 45% na WNBA, 36% na MLB, 34% na NBA, 28% na NHL e 21% na NFL. Em alguns casos, menus de papel estão disponíveis, mas os fãs devem solicitá-los. Os times que disseram que os menus estão disponíveis apenas em escritórios de atendimento ao cliente, restaurantes internos ou bares esportivos foram contados como “não” na pesquisa.

A Climate Pledge Arena, casa do Seattle Kraken e do Seattle Storm, disse à ESPN que reduziu ou eliminou o desperdício de papel — incluindo cardápios físicos — para ser mais ecologicamente correta.

O Philadelphia Eagles abriu uma sala sensorial para fãs com necessidades sensoriais no Lincoln Financial Field em 2019. Foto AP/Matt Rourke

A mudança tecnológica também afetou a experiência de fãs cegos que ouvem jogos. Enquanto quase todos os times disseram que oferecem fones de ouvido ou dispositivos de audição assistida — 100% dos times da NBA, 88% da NHL, 85% da NFL, 82% da WNBA e 72% da MLB — os fãs contaram à ESPN sobre atrasos ou atrasos na transmissão.

“No final dos anos 90, início dos anos 2000, eu podia ir a um jogo de futebol e podia levar um rádio transistor e colocar meus fones de ouvido e o rádio estaria sincronizado”, disse Chad Allen, um fã de esportes de Boston que é cego. “Mas desde o streaming, tudo está em atraso.”

Uma área em que as equipes fizeram progressos significativos é dar aos fãs neurodivergentes um lugar tranquilo. Em 2017, a Quicken Loans Arena de Cleveland se tornou a primeira arena sensorialmente inclusiva nos EUA. Agora, todas as 29 equipes da NBA que responderam à ESPN disseram que têm ou estão construindo áreas/salas sensoriais, junto com 85% das equipes da NHL, 81% das equipes da NFL, 72% das equipes da MLB e 64% das equipes da WNBA.

Eric DiMiceli, vice-presidente de responsabilidade social da NBA, descreveu o aumento da inclusão como “um tópico importante para a liga”. Ele disse que a NBA e a WNBA estão constantemente buscando melhorar e garantir que as equipes levem em consideração as deficiências invisíveis ao projetar a experiência dos fãs.

“Queremos ter certeza de que nosso jogo seja o mais acessível e global possível”, disse ele.

DiMiceli disse que a liga reagiu ao feedback direto dos fãs, inclusive no NBA All-Star Weekend de 2024 em Indianápolis, onde distribuiu bolsas sensoriais com objetos como fones de ouvido com cancelamento de ruído ou ferramentas de agitação.

“Alguns fãs nos disseram: ‘Eu estava desconfortável em levar meu filho ou membro da família para um evento esportivo… porque eu não sabia o que esperar'”, disse DiMiceli. “‘Mas ter um espaço ou receber o kit me permitiu saber que tenho um lugar seguro para ir caso meu filho ou membro da família tenha algum problema.'”

Muitas equipes trabalham com a KultureCity para construir tais salas. DiMiceli disse que a capacidade de converter diferentes tipos de espaços ajudou mais equipes a adotar o conceito.

“Não é um molde”, ele disse. “Acho que foi isso que tornou mais fácil para as equipes se adaptarem a isso porque, no começo, pode parecer assustador.”

Os dirigentes da MLB não responderam aos pedidos de comentários, e um porta-voz da NHL se recusou a comentar. Um porta-voz da NFL disse à ESPN em uma declaração que a liga está “comprometida em fornecer a todos os fãs — incluindo aqueles com deficiências — uma experiência acolhedora e de alta qualidade. Trabalhamos diligentemente para oferecer as acomodações e o acesso que permitem que todos aproveitem totalmente o jogo que amam.”

Privitera, o arquiteto do estádio, disse que a mudança tem sido lenta, mas que as equipes se tornaram mais dispostas a abraçar a inclusão nos últimos anos, em parte porque tópicos como saúde mental se tornaram menos estigmatizados.

Quase todos os fãs entrevistados pela ESPN destacaram a necessidade de aumentar a comunicação sobre deficiências invisíveis para educar os trabalhadores do estádio e os fãs. Jennifer Fink, uma fã de esportes de Washington, DC, com problemas sensoriais e ansiedade, disse que mais pessoas com deficiência iriam aos jogos se soubessem sobre as acomodações disponíveis.

“Muitas pessoas que conheço com deficiência nem sequer consideram [sporting events] como opções. Mas se soubessem que essas acomodações existiam, eles poderiam considerar”, ela disse. “Eu potencialmente compraria ingressos para a temporada.”

Gomme disse que as equipes devem fornecer acomodações não apenas para ajudar os fãs, mas para seus próprios lucros.

“Essas ligas, esses times estão perdendo uma nova base de fãs, fãs em potencial que iriam aos jogos se a experiência fosse inclusiva o suficiente”, disse ela.

Sam Borden e John Mastroberardino, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.