Phil Foden e Bunny Shaw, do Manchester City, são eleitos Jogadores do Ano da PFA

Phil Foden completou uma dupla premiação individual ao ser nomeado Jogador do Ano de 2024 pela Associação Profissional de Futebol (PFA) — três meses após ganhar o prêmio de Jogador do Ano da FWA após o quarto título consecutivo da Premier League do Manchester City.

Foden, 24, se tornou o quarto jogador do City em cinco anos a ser eleito Jogador do Ano por seus colegas profissionais, com Kevin De Bruyne (2020, 2021) e Erling Haaland (2023) ganhando o prêmio nos últimos anos.

O atacante da Inglaterra, que já havia vencido o prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA em 2021 e 2022, recebeu o troféu de Jogador do Ano no jantar de premiação da PFA em Manchester na terça-feira.

A atacante do time feminino do Manchester City, Khadija Shaw, conquistou o título de Jogadora do Ano após liderar a tabela de artilheiras da WSL com 21 gols na temporada passada — oito gols à frente das principais concorrentes, Lauren James e Elisabeth Terland.

Assim como Foden, a jogadora internacional jamaicana Shaw também ganhou o prêmio FWA (Football Writers’ Association) como Jogadora de Futebol Feminino do Ano no final da temporada 2023-24.

O atacante do Chelsea Cole Palmer foi anunciado como o vencedor do prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA após marcar 27 gols e registrar 15 assistências em todas as competições em sua primeira temporada em Stamford Bridge, após uma transferência de £ 40 milhões (US$ 52 milhões) do City em agosto passado.

O jogador de 22 anos também estreou na seleção da Inglaterra na temporada passada e encerrou a campanha marcando na derrota na final da Euro 2024 contra a Espanha, em Berlim, em julho.

A meio-campista da equipe feminina do Manchester United, Grace Clinton, foi nomeada Jogadora Jovem Feminina do Ano após uma campanha de sucesso emprestada ao Tottenham na temporada passada.