Phil Mickelson pondera seu papel no LIV Golf em meio à queda na forma

Phil Mickelson deixaria de competir no LIV Golf se não conseguisse jogar no nível que deseja, disse o hexacampeão do Grand Slam ao dar uma prévia do próximo evento do circuito apoiado pela Arábia Saudita em Illinois.

Mickelson, de 54 anos, um dos nomes mais conhecidos a se juntar ao circuito independente em 2022, quando assinou um contrato estimado em US$ 200 milhões, é capitão do time HyFlyers, no qual também tem participação acionária.

Mickelson, falando durante uma ligação antes do Campeonato Individual da LIV de 13 a 15 de setembro no Bolingbrook Golf Club, tem uma colocação entre os 20 primeiros no circuito rebelde nesta temporada e foi selecionado para dois dos quatro torneios principais em 2024.

“Eu e meus companheiros de equipe vemos vislumbres de mim chegando onde espero poder competir neste nível, mas também sou realista comigo mesmo e, se não conseguir, vou me afastar e deixar alguém entrar e levar as HyFlyers a novos patamares”, disse Mickelson, de acordo com uma transcrição da entrevista coletiva de quarta-feira.

“Estou em todos os majors do circuito regular no ano que vem, e estarei em três dos quatro majors pelos próximos seis, sete anos. Eu adoraria competir e me dar uma chance de vencer neles, e também quero construir isso e criar uma cultura que seja sustentável e da qual as pessoas se esforcem para fazer parte.

“Como faço isso, seja internamente como jogador e assim por diante, ou estritamente de fora, estarei profundamente envolvido com os HyFlyers daqui para frente, provavelmente pelo resto da minha vida, e então minha carreira como jogador também será realista, onde estou.”

Mickelson também foi questionado sobre que tipo de cronograma de jogos ele gostaria de ver se o PGA Tour e os patrocinadores sauditas do LIV Golf finalizassem um acordo para fundir as operações comerciais em uma nova entidade com fins lucrativos.

“Não faço parte dessas conversas. Aos 54 anos, minha agenda e meus desejos serão totalmente diferentes dos da maioria dos jogadores”, disse Mickelson.

“Então, em termos gerais, temos que fazer o que é melhor para os jogadores no LIV e o melhor para os jogadores em todo o jogo de golfe, e não focar apenas em um jogador de 54 anos. Então, meus desejos não são realmente relevantes, eu diria, nessa conversa.”