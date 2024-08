Piadas polêmicas de Blake Lively contra Kate Middleton geram indignação em meio ao lançamento do filme

Blake Lively, outrora celebrada como uma das it-girls por excelência de Hollywood, recentemente se viu no centro de uma controvérsia após o lançamento de seu filme em agosto de 2024, “Termina Conosco.” Por quê? Porque o filme, que aborda o tema sério da violência doméstica, gerou discussões online, principalmente devido à rumores de tensão entre Lively e seu colega de elenco e diretor, Justin Baldoni.

Fãs e críticos expressaram decepção, argumentando que Lively não foi transparente sobre o assunto pesado do filme em seus esforços promocionais. Em vez de focar nos temas sérios do filme, muitos acham que ela fez pouco caso da situação com piadas durante as entrevistas.

Após o lançamento do filme, Lively deu um passo para resolver o problema ao compartilhar as informações de contato do Linha direta nacional de violência doméstica em sua história no Instagram. Esse gesto foi visto como uma tentativa de fornecer apoio, mas não acalmou completamente a reação negativa. Os críticos argumentam que sua abordagem de marketing foi insensível, dado o tema pungente do filme.

Somando-se ao drama, uma entrevista ressurgida de 2016 atraiu atenção renovada. Nesta entrevista, Lively foi criticada por sua grosseria percebida em relação a um entrevistadoro que levou a um maior escrutínio de sua persona pública.

Erros na promoção do filme e comentários sobre Middleton

Além disso, Lively enfrentou reações negativas por algumas provocações direcionadas a Catherine, Princesa de Gales, antes do anúncio do câncer de Kate em março de 2024.

O usuário do TikTok @brennasbakery destacou como Lively pareceu capitalizar a situação, afirmando: “Blake Lively não publica sua vida pessoal online… Então, quando toda a internet decidiu atacar Kate Middleton, Blake Lively também o fez.”

As piadas feitas por Lively teriam sido parte de uma estratégia promocional para suas empresas de bebidas Betty Buzz e Betty Boozemas muitos sentiram que eram de mau gosto, especialmente dado o contexto das dificuldades de saúde de Kate. Após a reação, Lively pediu desculpas por suas açõesreconhecendo que suas tentativas de humor haviam ultrapassado os limites.

Enquanto Lively navega por esse período tumultuado, é evidente que sua imagem pública foi atingida. A combinação de seus erros de marketing e o ressurgimento de controvérsias passadas deixou muitos questionando seu julgamento.

Se você ou alguém que você conhece está sofrendo violência doméstica, a Linha Direta Nacional de Combate à Violência Doméstica está disponível no número 18007997233, fornecendo recursos e suporte essenciais.