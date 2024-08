Pink faz dueto emocional com a filha Willow para encerrar o DNC

Banco fez uma apresentação curta, mas doce, para encerrar a Convenção Nacional Democrata – com um convidado muito especial ao seu lado – e a multidão adorou.

A cantora/compositora subiu ao palco do United Center para a quarta e última noite do DNC na quinta-feira – e sua filha de 13 anos se juntou a ela Salgueiro para lançar seu hit “What About Us?”