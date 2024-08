Pitbull compra direitos de nomeação para estádio de futebol da FIU

O artista internacional Pitbull está prestes a comprar os direitos de nomeação do estádio de futebol do Florida International, aguardando uma votação do conselho de administração da escola, o que é considerado uma formalidade.

O Conselho de Curadores da FIU deve votar na terça-feira para aprovar um acordo de cinco anos para dar o nome de Estádio Pitbull ao que atualmente é conhecido como Estádio FIU, de acordo com documentos do conselho da FIU.

Pitbull pagará à escola US$ 1,2 milhão por ano durante cinco anos, de acordo com os documentos vinculados à votação. O rapper, cantor e empresário, cujo nome é Armando Christian Perez, também é conhecido como “Mr. 305” — uma referência ao código de área de Miami — e estudou na Miami Coral Park High School.

A universidade sediada em Miami se tornará a primeira a ter um prédio de atletismo universitário com o nome de um músico.

O artista Pitbull está comprando os direitos de nomeação para o estádio de futebol de 20.000 lugares do Florida International por US$ 1,2 milhão por ano ao longo de cinco anos. Ele será conhecido como Pitbull Stadium. AP Photo/J Pat Carter

Incluída no acordo está uma opção para Pitbull renovar o contrato por mais cinco anos.

Como parte do acordo, de acordo com os documentos, Pitbull criará um hino para a FIU, postará sobre a escola nas redes sociais 12 vezes por ano e aparecerá em um evento de arrecadação de fundos para atletismo por ano durante a vigência do acordo.

Pitbull poderá usar o estádio 10 dias por ano durante o prazo do acordo e a empresa de vodca que ele possui será a marca preferida distribuída no estádio. Há também vantagens como duas suítes reservadas para todos os jogos de futebol em casa.

O estádio tem capacidade para 20.000 pessoas, de acordo com o site da FIU, e foi inaugurado em 1995.

A FIU joga futebol americano desde 2002 e está na FBS desde 2004. Eles jogaram em cinco jogos de bowl na história da escola, não têm uma temporada vitoriosa desde 2018 e estão saindo de uma temporada consecutiva de 4-8 sob o comando do técnico Mike MacIntyre.

