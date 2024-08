Plataformas flutuantes realizam sondagem para instalação da estrutura da ponte Penedo/Neópolis

Nesta segunda-feira, 12 de agosto, duas plataformas flutuantes foram avistadas no leito do rio São Francisco, no trecho que liga Penedo, em Alagoas, a Neópolis, em Sergipe. A movimentação faz parte do processo de sondagem para a instalação da estrutura da tão aguardada ponte que conectará os dois estados.

As plataformas, ou flutuantes, foram especialmente dimensionadas para atender às exigências do projeto, levando em consideração fatores como o porte dos equipamentos utilizados, a profundidade da lâmina d’água e a correnteza do rio no local das perfurações. Com a utilização de equipamentos e técnicas avançadas, os engenheiros estão conduzindo diversos ensaios, sondagens e coleta de amostras de solo, por exemplo.

De acordo com o consórcio formado pelas empresas Arte Leste e A. Gaspar, essas sondagens são de extrema importância para obras de infraestrutura, especialmente em áreas alagadas como o São Francisco. Elas fornecem informações detalhadas sobre a geologia e a geotecnia local, fundamentais para o desenvolvimento seguro e eficiente do projeto da ponte. Os dados obtidos incluem a profundidade da lâmina d’água, as características das camadas de solo atravessadas e a identificação de eventuais maciços rochosos.

A ponte, que tem um orçamento estimado de R$ 202 milhões, será construída com recursos do governo federal e deverá gerar cerca de 200 empregos diretos no canteiro de obras. A nova estrutura promete não apenas conectar Penedo e Neópolis, mas também impulsionar o desenvolvimento econômico e social de toda a região.

O prefeito Ronaldo Lopes destacou que a construção da ponte é a realização de um sonho que atravessa gerações de penedenses, neopolitanos, alagoanos e sergipanos. “Eu lembro do meu pai, Hélio Lopes, como deputado estadual, lutando por essa ponte junto aos deputados federais e senadores”, relembrou Lopes, ressaltando a longa história de luta por essa ligação entre os dois estados.

Ele também mencionou o papel fundamental do atual Ministro dos Transportes, Renan Filho, que, durante seu mandato como deputado federal, impulsionou a viabilização do projeto. “Nós conversamos e ele nos motivou a iniciar o trabalho para fazer acontecer a ponte Penedo-Neópolis. Renan Filho colocou metade dos recursos para o projeto elaborado pela Codevasf e o senador Renan Calheiros destinou a outra metade”, explicou o prefeito.

Agora, uma década após o esforço coordenado por Ronaldo Lopes, as obras finalmente começam a tomar forma. A instalação da usina de concreto, do setor administrativo, do refeitório e da carpintaria do consórcio de empresas vencedoras da licitação já está em andamento na Fazenda Ilha das Ervas, em Penedo, próximo à margem do Rio São Francisco e à Estrada Euclides Idalino.