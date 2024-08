Playoffs da PFL 2024: como assistir e transmitir… e o que observar

A PFL está determinando seus finalistas dos playoffs de 2024 em seis categorias de peso ao longo de três cards de luta em agosto, com os cards principais na ESPN e todas as lutas, incluindo as preliminares, disponíveis para transmissão no ESPN+.

Os playoffs começaram com duas semifinais de peso pesado e duas de peso mosca feminino na sexta-feira em Nashville, Tennessee. Denis Goltsov e Oleg Popov venceram suas lutas de peso pesado para chegar à final, e Dakota Ditcheva e Taila Santos garantiram vagas no peso mosca.

As semifinais de meio-pesado e leve são em 16 de agosto em Hollywood, Flórida. E as semifinais de meio-médio e pena são em 23 de agosto em Washington.

Cada card de luta dos playoffs também conta com diversas lutas de demonstração, bem como lutas entre suplentes em várias categorias de peso, que fornecerão um seguro contra a desistência de um competidor dos playoffs devido a uma lesão.

As finais do campeonato em todas as seis categorias de peso ocorrerão em um único card de luta que ainda não foi agendado. Nos últimos dois anos, as finais foram no final de novembro.

Aqui estão todos os confrontos restantes das semifinais (sementes entre parênteses), junto com histórias para assistir em cada categoria de peso. Abaixo estão os resultados do primeiro card de luta do playoff. Volte aqui durante os playoffs para ver os resultados e outras atualizações.

Como assistir as lutas

Assista a todas as lutas no ESPN+: Obtenha ESPN+ aqui.

Assista aos principais cards na ESPN. Baixe o aplicativo ESPN | WatchESPN | Programação de TV

Não tem ESPN? Obtenha acesso instantâneo.

Há também o FightCenter, que oferece atualizações ao vivo para cada card da PFL.

As cartas de luta

Semifinais dos meio-pesados ​​e leves

16 de agosto em Hollywood, Flórida

ESPN/ESPN+, 21h00 horário do leste dos EUA

Semifinal dos meio-pesados: Impa Kasanganay (1) vs. Joshua Silveira (4)

Semifinal dos meio-pesados: Rob Wilkinson (2) vs. Dovletdzhan Yagshimuradov (3)

Semifinal dos leves: Gadzhi Rabadanov (2) vs. Michael Dufort (3)

Semifinal dos leves: Brent Primus (1) vs. Clay Collard (4)

Peso leve (vitrine): Biaggio Ali Walsh vs. Korey Taylor

ESPN+, 18h00 horário do leste dos EUA

Peso galo (vitrine): Danny Sabatello vs. Lazaro Dayron

Peso leve (vitrine): Mads Burnell vs. Elvin Espinoza

Peso meio-médio (vitrine): Thad Jean vs. TBA

Peso pena (vitrine): Jordan Oliver vs. Braydon Akeo

Peso pena feminino (vitrine): Michelle Montague x Marilia Morais

O que observar

Peso meio-pesado: Kasanganay é o único campeão defensor nestes playoffs, mas ele não é o único campeão na categoria meio-pesado, já que Wilkinson é o campeão da temporada de 2022. Eles usarão suas lutas semifinais para armar um confronto de campeões na final?

Leve: Primus, um ex-campeão do Bellator que tem vitórias sobre Michael Chandler e o ex-campeão do UFC Benson Henderson, ganhou a primeira colocação com duas finalizações na temporada regular. Sua recompensa é uma data semifinal com o finalista de 2023 e semifinalista de 2021 Collard, um dos mais difíceis outs na PFL.

Semifinais dos médios e penas

23 de agosto em Washington

ESPN/ESPN+, 22h00 horário do leste dos EUA

Semifinal dos penas: Brendan Loughnane (1) vs. Kai Kamaka III (4)

Semifinal dos médios: Magomed Umalatov (2) vs. Don Madge (3)

Semifinal dos penas: Gabriel Braga (2) vs. Timur Khizriev (3)

Semifinal dos médios: Shamil Musaev (1) vs. Murad Ramazanov (4)

ESPN+, 18h30 horário do leste dos EUA

Peso meio-médio (vitrine): Ray Cooper III vs. Mukhamed Berkhamov

Peso meio-médio (alternativo): Neiman Gracie vs. Luca Poclit

Peso pena (alternativo): Tyler Diamond vs. Enrique Barzola

Peso pena (vitrine): Brahyan Zurcher vs. James Gallagher

Peso pena (vitrine): Jesse Stirn vs. Jose Perez

O que observar

Peso meio-médio: Umalatov é o único lutador invicto nestes playoffs. Mas enquanto ele está em seu quarto ano na PFL, esta será sua primeira aparição na pós-temporada. Nos últimos anos, ele se classificou para os playoffs, mas desistiu por causa de lesões e problemas de visto. Há muitos dedos cruzados na PFL que desta vez será diferente.

Peso-pena: Loughnane foi semifinalista de 2021, campeão de 2022 e favorito de 2023 — mas ele nem chegou aos playoffs do ano passado, sofrendo um nocaute em sua luta final da temporada regular. Ele se recuperou nesta temporada com um par de nocautes e está fora para recuperar a coroa de US$ 1 milhão.

Os resultados

Semifinais dos pesos pesados ​​e mosca feminino

2 de agosto em Nashville, Tennessee

Peso pesado: Denis Goltsov (1) derrotou Tim Johnson (4) por nocaute técnico no primeiro round (2:26)

Peso pesado: Oleg Popov (2) derrotou Linton Vassell (3) por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Peso mosca feminino: Dakota Ditcheva (1) derrotou Jena Bishop (4) por nocaute técnico no primeiro round (3:54)

Peso mosca feminino: Taila Santos (2) derrotou Liz Carmouche (3) por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

As finais

Peso pesado: Denis Goltsov contra Oleg Popov

Peso mosca feminino: Dakota Ditcheva x Taila Santos