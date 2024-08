Pochettino aceita ser técnico dos Estados Unidos – fonte

Mauricio Pochettino concordou em se tornar o novo técnico dos Estados Unidos com a responsabilidade de liderar a seleção na Copa do Mundo de 2026, disse uma fonte à ESPN.

Pochettino, 52, está desempregado desde que deixou o Chelsea por consentimento mútuo no início deste verão, após apenas uma temporada no comando do Stamford Bridge.

Uma fonte disse à ESPN que o ex-técnico do Tottenham e do Paris Saint-Germain concordou em suceder Gregg Berhalter como técnico principal da seleção masculina dos EUA após longas discussões com Matt Crocker, diretor técnico da USSF.

Crocker, que trabalhou anteriormente com o Southampton, time da Premier League, e com a Federação Inglesa de Futebol, foi encarregado de recrutar um técnico de alto nível para garantir que a seleção masculina dos EUA chegue à Copa do Mundo de 2026 — os EUA são anfitriões conjuntos com Canadá e México — como uma nação competitiva, capaz de chegar às últimas fases da competição.

Os esforços para recrutar Jürgen Klopp após sua saída do Liverpool no verão não deram certo, mas Pochettino agora concordou em assumir o cargo, o que é um grande golpe para a USSF.

Agora, espera-se que Pochettino seja empossado a tempo de assumir o comando do jogo da seleção masculina dos EUA contra o Canadá, em Kansas City, no dia 7 de setembro.

Fontes disseram à ESPN que Pochettino estava sendo considerado como possível candidato para substituir Gareth Southgate como técnico da Inglaterra.