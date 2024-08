Policiais prendem homem no show de Morgan Wallen que ameaçou atirar em Kelce, Mahomes

Um homem de Illinois pode estar se arrependendo hoje, depois de ser preso por supostamente fazer ameaças terroristas contra estrelas do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes dar Travis Kelce durante um Morgan Wallen show.

Morgan Wallen saiu para Arrowhead com um #Chefes ‘ Camisa de Harrison Butker esta noite – ao lado de Patrick Mahomes, Travis Kelce e Chris Jones! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DIwFy89DiJ

Arão Brown foi preso por causa de uma postagem nas redes sociais que foi publicada pouco antes do show. Ele escreveu: “Sr. [redacted] em Arrowhead com a esposa. Se ele traz à tona [redacted] ou [redacted] Eu vou tentar. Foda-se!” Ele acrescentou: “Além disso, foda-se sua vadia!! [hand emoji with middle finger].”