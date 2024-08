Policiais querem determinar se Artem Chigvintsev tem histórico de violência doméstica

A suposta vítima do Artem Chingvintsev caso de violência doméstica está cooperando com a polícia… e disseram-nos que os investigadores querem ver se há um histórico de violência doméstica aqui.

Um representante do Gabinete do Xerife do Condado de Napa disse ao TMZ… que a suposta vítima até agora esteve aberta a conversar com os investigadores, e os policiais querem mais tempo para falar com eles sobre o que aconteceu.

Policiais falaram com a suposta vítima quando os policiais chegou ao local … onde prenderam o profissional de “Dancing With The Stars” por crime de lesão corporal a um cônjuge ou coabitante. Disseram-nos que para fazer uma prisão por crime, o ferimento tinha que ser visível.

O Gabinete do Xerife diz que a suposta vítima forneceu algumas informações sobre o que aconteceu… e agora os investigadores querem acompanhá-los para garantir que tenham todas as oportunidades de contar sua história.

Mais especificamente, fomos informados de que as autoridades querem que a suposta vítima os ajude a determinar se há histórico de violência doméstica com Artem… ou se ele esteve envolvido em quaisquer outros incidentes com essa pessoa.

Artem é casado com Nikki Garcia – mais conhecida como estrela da WWE Nikki Bella – mas o nome da suposta vítima está sendo omitido.

Também fomos informados de que poderia haver outras testemunhas no caso e a investigação continua em andamento.

O representante diz que o gabinete do xerife também está planejando discutir o caso com os promotores… e um dos tópicos serão possíveis acusações criminais contra Artem.