Policial da Virgínia Ocidental agora está desempregado após ameaçar atirar em uma mulher em um vídeo de parada de trânsito viral

Lanham não demonstrou arrependimento ao expor seu lado da história em uma queixa criminal … dizendo que tudo começou quando ele parou Delloma e pediu o registro do veículo, carteira de motorista e comprovante de seguro.

Quando Delloma disse que os médicos estavam na casa dela, Lanham afirmou que disse a ela que iria rebocar o carro e que ela não poderia sair – foi aí que as coisas pioraram… como pode ser visto na filmagem dramática, que terminou com ele corpo- jogando Delloma no chão e algemando-a enquanto ela gritava por socorro.