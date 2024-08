Policial de Iowa atira fatalmente em cachorro na frente da família, vídeo

A família do canino – incluindo 2 crianças – testemunhou todo o incidente e gritou de horror quando as crianças começaram a chorar.

O Departamento de Polícia de Davenport emitiu um comunicado, dizendo que está investigando o tiroteio e que analisaria todos os vídeos de vigilância na área e as gravações das câmeras usadas pelo corpo da polícia. O departamento também afirma que está empenhado em garantir o cumprimento de todas as suas políticas e procedimentos.

No entanto, não houve menção a Bock no comunicado de imprensa, mas ele está obviamente no centro do caso.