Policial do Texas disputa jacaré, sem necessidade de luvas nas filmagens da câmera corporal

Assista ao clipe… o policial caminha até a criatura escamosa com bastante calma – dizendo que recebeu uma ligação. Em vez de procurar o controle de animais, ele cuida do assunto – já que não é um jacaré enorme.

No final das contas, o oficial é capaz de controlar o jacaré… saindo com a criatura e recebendo alguns aplausos das pessoas na rua assistindo.

A polícia de Fulshear postou sobre o incidente no Facebook… dizendo que seu policial cuidou do assunto porque você pode “tirar o menino do país, mas não pode tirar o país do menino”.