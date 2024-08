Polly Pocket Dream Slumber Pad dos anos 90 listado no Airbnb

O Airbnb está permitindo que os fãs se hospedem no icônico compacto compacto de Polly no apropriadamente chamado Littleton, Massachusetts… o que será como mergulhar em uma fantasia dos anos 90 – rosa, cafona e cheio de nostalgia.

Claro, isso só aumenta a empolgação com o próximo filme da boneca Mattel, estrelado por Lily Collins no papel titular.

Lena Dunham foi originalmente escalada para dirigir o filme, mas ela desistiu depois Greta Gerwig A “Barbie” de James elevou as apostas do filme de bonecas a níveis altíssimos, e ela sentiu que não faria justiça ao projeto.

Enquanto o filme ainda está em alta, os fãs podem mergulhar no playground de Polly e soltar a imaginação para uma festa do pijama épica… por apenas US$ 89 por pessoa… que será realizada em três estadias exclusivas de uma noite, de 12 a 14 de setembro.