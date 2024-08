Por dentro do planejamento selvagem da Florida State e da Georgia Tech para uma abertura de temporada na Irlanda

Na preparação para o início da partida de sábado entre Florida State e Georgia Tech, ambas as escolas passaram 17 meses criando planilhas, preenchendo documentos e verificando três vezes os regulamentos alfandegários para garantir que levariam todos os itens essenciais para sua viagem transatlântica.

Uniformes? Certo.

Chuteiras? Certo.

Molho ranch? Hum, certo?

O Ramblin’ Wreck? Infelizmente, de volta a Atlanta.

Renegade, Osceola e sua lança flamejante? Se ao menos aquele problema chato de quarentena tivesse sido resolvido.

Mesmo sem suas tradições mais icônicas de pré-jogo viajando com eles para Dublin, Florida State e Georgia Tech serão as atrações principais da Semana 0 com tudo o que precisam para jogar futebol americano, graças a um esforço exaustivo nos bastidores que o diretor de operações de futebol americano da Georgia Tech, Josh Thompson, descreve como “não para os fracos de coração”.

No total, as escolas se uniram para trazer 238 caixas pesando mais de 40.000 libras — embaladas e enviadas em aviões de carga na semana passada — cheias de tudo, desde equipamentos para o dia do jogo até itens essenciais de medicina esportiva, proteína em pó, lanches como Goldfish e, sim, condimentos que não estão disponíveis em Dublin.

“Não há espaço para erro aqui”, disse Jason Baisden, diretor atlético assistente da Florida State para operações de equipamentos. “Uma vez que chegamos lá, chegamos. Não podemos voltar ou ligar e dizer: ‘Ei, traga isso com você.'”

Ambas as escolas começaram a se preparar para este jogo em março de 2023, logo após seu anúncio. O diretor de operações de futebol americano da Florida State, Bruce Warwick, havia participado de vários jogos no exterior em suas paradas anteriores na NFL, então ele já tinha uma boa ideia sobre o que levaria um time inteiro a mais de 4.000 milhas de distância.

Além de embalar todo o equipamento necessário, os passaportes teriam que ser garantidos, várias visitas presenciais ao local do hotel da equipe precisariam ser feitas (incluindo degustações de comida) e a comunicação com os oficiais na Irlanda teria que ser precisa. Nada — como assumir que um biscoito americano e um biscoito irlandês eram a mesma coisa — poderia ser deixado ao acaso.

“Eu tive que aprender a falar a língua deles”, disse Baisden. “Tipo, não é um uniforme para eles, é um kit. É a língua inglesa, mas tivemos que garantir que nada fosse perdido com a tradução do que estamos fazendo.” Baisden e Thompson ligaram para pessoas que conheciam em Notre Dame e Navy, duas escolas que já haviam jogado na Irlanda. Baisden pediu seu carnet, um documento que facilita importações e exportações internacionais temporárias. Essencialmente, o carnet lista todos os itens que são trazidos para um país estrangeiro linha por linha, com números exatos.

Atletismo do estado da Flórida

Quer levar lanches para a equipe? Sem problemas. Mas todo lanche, de molho de maçã a bolachas, deve ser listado. O mesmo vale para rolos de fita, luvas, proteínas em pó. Você quer levar? Você tem que listar.

Na Florida State, Baisden se tornou a pessoa de contato entre os departamentos. Em janeiro, ele pediu às equipes de nutrição esportiva, medicina esportiva, vídeo criativo, treinamento de peso, transmissão de rádio e informações esportivas que começassem a identificar o que eles absolutamente tinham que levar consigo.

Ele descreveu o processo como preparação para “uma viagem de boliche ao exterior”. Mas o detalhe com que tudo tinha que ser itemizado vai muito além de qualquer preparação para uma viagem de boliche, onde as escolas podem simplesmente carregar seus caminhões de equipamentos e seguir seu caminho. Para esta viagem, Baisden rotulou cada caixa com o que era para — hotel, treino, jogo.

Viagens internacionais são o motivo pelo qual Ramblin’ Wreck e Renegade e Osceola foram deixados em casa. Autoridades irlandesas perguntaram sobre a disponibilidade deles, e ambas as escolas tiveram discussões sérias sobre encontrar uma maneira de fazer isso.

Renegade, o lendário cavalo montado por Osceola antes de cada jogo em casa do Florida State para plantar uma lança flamejante no meio do campo, teria que ficar em quarentena no caminho de volta para Tallahassee, conforme exigido pelos regulamentos internacionais. Como resultado, o cavalo não estaria disponível para a abertura em casa contra o Boston College em 2 de setembro. Além disso, este é tecnicamente um jogo em casa do Georgia Tech.

Um Ford Modelo A Sport Coupe dourado e branco de 1930 conhecido como “Ramblin’ Wreck” levou os Yellow Jackets a campo em todos os jogos em casa desde 1961. O Wreck teria que viajar de navio para chegar à Irlanda. O tempo de viagem para casa significaria que ele também não estaria disponível para a abertura em casa contra o Georgia State em 31 de agosto. Houve discussão sobre usar um “primo” irlandês do Wreck, um substituto do tipo Peugeot de Dublin, mas a ideia foi rejeitada.

Havia muito mais a ser discutido para chegar à linha de chegada. O Florida State acabou tendo que obter 85 passaportes para seus jogadores; Georgia Tech teve que obter 70 no total entre jogadores e equipe. Talvez o desafio mais inesperado que os times enfrentaram foi garantir que eles seriam capazes de usar a nova tecnologia permitida a partir desta temporada — comunicação do técnico para o capacete e iPads na lateral do campo.

Os sistemas de fones de ouvido que os treinadores usam na lateral do campo nos Estados Unidos não funcionam no exterior porque usam frequências de rádio diferentes. Ambas as escolas tiveram que alugar novos sistemas, e isso significa um pacote de cinto diferente para os treinadores se acostumarem. O Florida State treinou com eles durante os treinos para que os treinadores pudessem começar a senti-los.

Thompson disse que as escolas tiveram que garantir várias linhas de frequência para que os fones de ouvido de comunicação funcionassem. Os iPads exigiram coordenação com o Aviva Stadium e fornecedores locais para linhas de fibra específicas usadas para atualizar o vídeo em tempo real. As escolas tiveram ligações semanais com o ACC e diferentes fornecedores para garantir que tudo estivesse pronto para funcionar. Tudo será testado na sexta-feira.

Atletismo do estado da Flórida

“Os treinadores não gostam de mudanças. Eu não gosto de mudanças”, disse Thompson. “Todo mundo é uma criatura de hábitos. Quero entrar no estádio quando o time entrar e garantir que tudo esteja feito. Não quero ter que ficar correndo por aí em pânico, ‘Tudo bem, como vamos lidar com isso?'”

As equipes passaram por diferentes aeroportos para ter sua carga transportada por via aérea, tudo sob a direção da Aer Lingus, patrocinadora principal do jogo. A Florida State empacotou um caminhão na semana passada que partiu para Orlando, onde suas caixas foram colocadas em paletes de aeronaves de carga chamadas “cookie sheets” para viagens internacionais e então transportadas para Dublin. A Georgia Tech levou sua carga em um avião para Chicago e depois para Dublin.

Tudo que foi levado de avião chegou antes que os times chegassem na quinta-feira de manhã. Cada time enviou um grupo avançado cedo para abrir caixas e começar a separar itens para uso no hotel ou estádio. Os gerentes de equipamentos montaram seus respectivos vestiários para o treino de quinta-feira. Além disso, ambos os times tiveram centenas de caixas de Powerade e garrafas de água enviadas diretamente para o hotel e o estádio.

Os hotéis foram escolhidos por suas similaridades com hotéis de estrada normais. Eles tinham que ter espaços grandes o suficiente disponíveis para reuniões de equipe, mas também comida que tivesse gosto de casa. Warwick disse que grits, por exemplo, eram um fracasso porque os chefs não conseguiam cozinhá-los conforme as especificações. Os jogadores do Florida State têm uma afinidade por molho ranch, molho de bife A1 e Tabasco, itens indisponíveis na Irlanda, então esses condimentos específicos foram embalados.

“A comida é o maior desafio porque eles gostam do que gostam e sabem o que sabem”, disse Warwick. “Tentamos manter o mais americanizado possível.”

Os próprios times deixaram os Estados Unidos na quarta-feira à noite, mas até mesmo suas partidas pareciam diferentes. Para viagens domésticas de jogos, ambos os times passam pela triagem de segurança da TSA em seus respectivos estádios antes de embarcar nos ônibus e seguir para seus voos fretados.

Mas para uma viagem internacional, ambas as equipes devem passar pela fila de segurança regular em seus respectivos aeroportos. Uma coisa é a Florida State passar por seu pequeno aeroporto regional em Tallahassee. Mas imagine o grupo de viagem de 289 pessoas da Georgia Tech chegando ao Concourse F no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson em Atlanta e passando pela segurança.

A Aer Lingus, patrocinadora principal do jogo, teve que obter permissão especial para garantir um portão. Thompson disse que lhe foi garantido que haverá faixas de segurança extras abertas para que o Georgia Tech passe com eficiência. Ele planeja usar um “sistema de pod” onde ele separa os jogadores em grupos, com um designado como capitão e responsável por garantir que todos tenham seus passaportes.

Os jogadores serão lembrados frequentemente sobre o que fazer e o que não fazer se estiverem levando bagagem de mão, incluindo o tamanho dos líquidos permitidos.

“Mal posso esperar para ver quando serei a última pessoa a passar pela fila da TSA e ver tudo o que foi levado durante esse tempo”, disse Thompson.

Agora imagine isso na chegada: jogadores em pé ao redor da esteira de bagagens, esperando por suas malas de equipamento de jogador. Essas malas tiveram que viajar com eles porque ambos os times treinaram até o dia da partida. Então as malas são despachadas no avião na chegada ao aeroporto, para retirada na esteira de bagagens, além de suas próprias bagagens pessoais. Para esta viagem, a Florida State comprou malas de rodinhas personalizadas para seus jogadores. Ambos os times farão um treino leve no estádio depois que chegarem, com o objetivo principal de acostumar todos à mudança de fuso horário de cinco horas. O técnico do Georgia Tech, Brent Key, que foi para a Irlanda para um jogo como assistente da UCF em 2014, disse que não quer tornar a viagem maior do que o necessário — aproveitando sua experiência anterior no exterior.

“Nós treinamos demais essas crianças”, disse Key, referindo-se à derrota da UCF por 26-24 para a Penn State. “Tentamos dar a elas uma experiência. Nós as levamos para lugares diferentes, as levamos para passeios e era muita coisa quando você ia lá para jogar futebol. Você sabe o que torna uma ótima experiência? Vencer.”

Para esse fim, a Georgia Tech voará para casa após o jogo, pois tem uma reviravolta apertada para a semana seguinte. Como o Florida State joga em uma segunda-feira à noite, o técnico Mike Norvell decidiu que o time ficaria no domingo para alguns passeios turísticos antes de retornar a Tallahassee.

Embora essa abordagem seja diferente, o planejamento da logística na preparação para o jogo tem sido idêntico. As escolas têm se comunicado constantemente, mas haverá ansiedade na chegada, durante o jogo e depois do jogo também. Tudo tem que ser reembalado para a viagem de volta para casa e na alfândega no sábado à noite. Em ambos os casos — viagem de ida e volta — ambas as escolas têm que depender muito de pessoas que nunca conheceram para fazer o trabalho.

“Toda vez que viajo, me preocupo se minha mala vai chegar lá, então você definitivamente se preocupa com isso”, disse Thompson. “Você está movendo quase 300 pessoas ao mesmo tempo. Então você só precisa ter certeza de que está correto e certo.”