Os torcedores estão acostumados a ver o Campeonato Inglês como um torneio que apresenta os melhores jogadores internacionais de todo o mundo. No entanto, esse nem sempre foi o caso.

Assim, até a década de 1990, a APL jogava predominantemente com jogadores da Grã-Bretanha e vários prêmios individuais também eram conquistados por ingleses, galeses e escoceses. Entretanto, em meados da década de 1990, essa situação começou a mudar.

Os jogos do Tottenham também são cobertos aqui. Foi nesse clube que jogou o primeiro estrangeiro a ganhar o prêmio de melhor jogador do ano na Inglaterra. Trata-se de Jürgen Klinsmann, que ganhou o prêmio em 1995.

O atacante alemão passou uma temporada na APL. No entanto, ele conseguiu fazer história.

Assim, na campanha de 1994/95, Klinsmann marcou 20 gols para o Tottenham na APL. No entanto, mesmo o desempenho do alemão não ajudou muito a equipe. O time terminou apenas em 7º lugar na classificação.

Por que o prêmio foi concedido a um alemão?

O alemão recebeu o prêmio da Associação de Jornalistas Profissionais. Eles observaram que o atacante se adaptou rapidamente ao novo campeonato e imediatamente começou a demonstrar um jogo produtivo.

Quanto a Klinsmann, ele é um jogador com muita experiência, que se acostumou imediatamente com a nova liga e conseguiu demonstrar seus pontos fortes. Esses pontos incluem:

Excelente velocidade inicial. Boa seleção de posições. Alta inteligência futebolística.

Além disso, Jürgen tem sido incrivelmente consistente e jogou a temporada inteira em alto nível.