Por que o Denver Broncos nomeou Bo Nix como quarterback titular

ENGLEWOOD, Colorado — Aqueles que o conhecem melhor dizem que pode não haver nada que irrite mais o técnico do Denver Broncos, Sean Payton, do que o direito ao futebol, embora a recente enxurrada de perguntas sobre quando o novato Bo Nix seria nomeado quarterback titular do Denver possa ter rivalizado com isso. Mas Payton resolveu ambos os aborrecimentos ao proclamar Nix como titular na quarta-feira.

Payton manteve o anúncio o mais discreto possível, dizendo a todos os três quarterbacks do time (Nix, Jarrett Stidham e Zach Wilson) individualmente, pouco antes do treino de quarta-feira, que Nix havia vencido a competição.

“Aqui mesmo no campo de treino, eu simplesmente agarrei cada um deles”, disse Payton. “… [Nix] sorriu, ele estava bem, ele estava se preparando para praticar. Não tínhamos bolo, nem velas, nem nada.”

Praticamente desde o momento em que os Broncos fizeram de Nix a escolha nº 12 do draft de abril passado, Payton disse “nós temos um plano” sobre como as coisas iriam para o quarterback. Nix estava entre os melhores quarterbacks no draft board dos Broncos por causa de seu potencial para começar como um novato. Não porque esse fosse um requisito pré-ordenado para sua escolha de primeira rodada, mas porque eles determinaram que Nix tinha o perfil exato que eles queriam.

Eles queriam maturidade, compostura e precisão. Eles queriam um passador de ritmo que movesse a bola no tempo certo e não levasse sacks. E eles queriam um jogador que, na avaliação deles, fosse um grinder de futebol.

O que Nix será como quarterback da NFL e para onde os Broncos podem ir com ele ainda está para ser determinado, mas não há dúvidas de que Nix, de 24 anos — que começou 61 jogos universitários em Auburn e Oregon — preencheu todos os requisitos que Payton tinha. Esses pontos começaram a se conectar na noite de 25 de abril, logo após os Broncos selecionarem o QB.

“Eu diria que provavelmente no início do processo… ele se destacou em muitas áreas”, disse Payton naquela noite. “Você presta bastante atenção em todo o estudo do filme. Ele jogou muito futebol americano, mas diferencial de sack, diferencial de turnover, precisão, passe de terceira descida — [he was] primeiro, primeiro, primeiro, primeiro desta classe…

“Eu diria que a força do braço dele — vimos isso no dia profissional, mas até no treino particular — era muito boa. Ele é superinteligente.”

Muitos dos defensores dos Broncos concordariam com seu treinador, já que mais de um disse que Nix é um “cara de boa aparência”, o que significa que ele não entrega seu alvo pretendido com os olhos. Em vez disso, ele move os defensores com os olhos para voltar aos seus alvos reais.

“Ele é super, super eficiente”, disse o safety PJ Locke. “Cara, acho que ele é como um novato muito experiente… a maneira como ele se comporta, a confiança que ele tem.”

Mas Payton permaneceu fiel às suas raízes de treinador, mergulhado e crescido profundamente no ambiente de amor duro do treinador do Hall da Fama Bill Parcells. Não importa como Payton inicialmente se sentiu sobre Nix, aqueles que treinaram com Payton sabem que ele não teria predestinado Nix como titular dos Broncos simplesmente porque Nix tinha “primeira rodada” ao lado de seu nome.

Nix não teve direito em nenhum momento, já que Payton não segurou Nix dos dois jogos de pré-temporada dos Broncos até agora para protegê-lo do contato. O processo de práticas, acampamento, competição e avaliação foram parte do teste para garantir que Nix fosse digno do show inicial.

“Acho que isso é parte desse processo do qual estamos falando”, disse Payton. “Tudo nesta liga é conquistado, se há alguém que tem algo que não é conquistado que pode impactar seu vestiário, realmente pode… ainda há aquele elemento de mostrar e ganhar e demonstrar.”

A verdadeira competição com Nix e Stidham provavelmente terminou na semana passada, quando Nix recebeu a maioria dos snaps com o ataque titular em três treinos completos consecutivos, incluindo o treino conjunto de sexta-feira com o Green Bay Packers. Nix então começou o jogo de pré-temporada de domingo contra o Packers, terminando 8 de 9 passes para 80 jardas e um touchdown na vitória dos Broncos por 27-2 no Empower Field em Mile High.

Em duas aparições na pré-temporada, Nix liderou os Broncos para pontuações em seis das sete posses que jogou. Os Broncos tiveram vários first downs em cada drive, principalmente contra reservas do Indianapolis Colts e dos Packers.

Assim como em abril, Payton parecia estar falando sobre Nix como quarterback titular após o jogo de domingo, embora ainda não tivesse entregue as chaves a Nix.

“Bem, escutem, ele jogou bem”, disse Payton na noite de domingo quando perguntado se Nix tinha feito o suficiente na pré-temporada para ganhar a vaga de titular. “Não estou anunciando nenhum quarterback titular. … Avisarei vocês quando chegar a hora.”

Esse momento chegou na quarta-feira, e agora será preciso equilíbrio de todos os envolvidos. Não apenas de Nix, mas também de Payton — que está escalando um novato pela primeira vez em uma carreira de treinador principal que data de 2006 — e de uma base de fãs do Broncos cujo time está em seu 13º quarterback titular desde que Peyton Manning se aposentou após liderar o Broncos a um título do Super Bowl 50 na conclusão da temporada de 2015.

Nix provavelmente acreditará que está pronto para o que virá dos fiéis em sua nova cidade natal, bem como para as defesas no calendário dos Broncos, mas o desconhecido o aguarda.

Porque, pronto ou não, ele agora tem o emprego que os Broncos escolheram para ele o tempo todo.