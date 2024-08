Por que o Manchester United contratou Manuel Ugarte do PSG

Uma das coisas impressionantes sobre o desempenho ruim do Manchester United na temporada 2023-24 foi o quão aberto eles estavam no meio-campo, e o quão fácil era para os adversários jogarem através das linhas do time do técnico Erik ten Hag. O poder pulmonar de Fred não estava mais lá, a idade parecia ter alcançado Casemiro, e Sofyan Amrabat foi uma espécie de decepção — um lembrete de que jogadores que brilham na Copa do Mundo da FIFA nem sempre são as contratações mais sábias.

O problema do meio-campo não desapareceu. Na abertura da temporada atual, o United parecia alarmantemente vulnerável ao contra-ataque do Fulham. Com o teto vazando, não é uma grande surpresa que o Ten Hag esteja recorrendo ao meio-campista uruguaio Manuel Ugarte para ajudar a fornecer um pouco de proteção.

Os jovens Celeste star — ele fez 23 anos em abril — é um ajuste óbvio. Ele é um ganhador de bola no meio-campo móvel, mas um time como o United, com o desejo de Ten Hag por posse controlada, não pode se limitar a um mero destruidor. E Ugarte também é impressionante com a bola nos pés, dando passes rápidos e precisos para os jogadores ao seu redor.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Há algo em Ugarte que traz de volta memórias de Javier Mascherano, o volante argentino que, depois de alguns meses estranhos no West Ham United, se estabeleceu no Liverpool. Mascherano, é claro, continuou a se destacar como uma parte vital do Barcelona de Pep Guardiola, onde acabou atuando no meio da defesa.

O primeiro técnico de Mascherano na Argentina foi Marcelo Bielsa. Agora no comando do Uruguai, Bielsa fez algo parecido com Ugarte na semifinal da Copa América. Em vez de preencher sua posição normal na frente dos quatro zagueiros, Ugarte atuou contra a Colômbia na esquerda de um trio de zagueiros — um experimento que terminou depois de meia hora, quando Rodrigo Bentancur saiu mancando machucado e Bielsa foi obrigado a se reajustar, trazendo Ugarte de volta à sua posição convencional. Mas foi uma mudança tática interessante, mostrando a versatilidade potencial da nova contratação do United.

A seleção uruguaia sempre foi importante na carreira de Ugarte. Ele ganhou atenção global pela primeira vez pouco antes da pandemia da COVID-19, jogando de forma impressionante pelo time sub-23 do Uruguai no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos quando tinha apenas 18 anos.

Com a impaciência da juventude, Ugarte poderia argumentar que esperou anos para ser uma sensação da noite para o dia. Ele fez sua estreia pelo Fenix, um pequeno clube da primeira divisão do Uruguai, aos 15 anos, e foi o primeiro jogador nascido no século XXI a jogar na primeira divisão do país. Mas mudanças de treinador o fizeram ser rebaixado, às vezes para o terceiro time do Fenix. Aos 17 anos, ele entrou novamente, e dessa vez foi para valer.

Suas performances em 2019 foram tão boas que ele foi rapidamente escalado para o time sub-23 do Uruguai para as eliminatórias olímpicas no início do ano seguinte. E lá ele foi tão bem, se mantendo na batalha do meio-campo contra jogadores quatro anos mais velhos, que era apenas uma questão de tempo até que a Europa o chamasse.

jogar 1:32 Por que Manuel Ugarte é uma ‘contratação realmente boa’ para o Manchester United Gab e Juls reagem à transferência de Manuel Ugarte do PSG para o Manchester United.

O caminho normal para um jogador promissor do Fenix ​​seria ser contratado pelo Penarol ou Nacional, os gigantes de Montevidéu, antes de então fazer a mudança para o Atlântico. Ugarte pulou essa fase, apoiando-se para entrar no futebol europeu com um clube pequeno e subir na carreira.

O ponto de entrada foi o Famalicão, em Portugal. Uma temporada sólida lá levou a uma mudança para um dos gigantes, o Sporting CP, e duas excelentes campanhas lá lhe renderam uma mudança para o Paris Saint-Germain, onde ele começou a adquirir o hábito de ganhar troféus.

Enquanto isso, durante o curso da última temporada, ele se tornou um jogador-chave para o time principal do Uruguai. Ugarte foi para a Copa do Mundo do Catar, mas como reserva não utilizado. A chegada de Bielsa mudou tudo isso. Com Ugarte talvez trazendo de volta memórias de Mascherano, Bielsa o colocou direto no time como volante. A função havia sido preenchida anteriormente pelo experiente Matías Vecino, que foi jogado no banco.

Há alguns meses, Vecino anunciou sua aposentadoria da seleção nacional — uma ocorrência relativamente rara entre os uruguaios, especialmente porque, aos 32 anos, o meio-campista da Lazio parecia ter muito futebol ainda dentro dele. Mas Vecino declarou que seu ciclo havia chegado ao fim — um reflexo que pode muito bem ter sido causado por ver de perto o quão convincentemente ele havia sido substituído por Ugarte.

O Uruguai terminou a explosão de seis eliminatórias da Copa do Mundo do ano passado como o time em forma da América do Sul, derrotando o Brasil com facilidade e depois vencendo fora de casa a Argentina — a única derrota que a Argentina sofreu desde seu triunfo na Copa do Mundo no Catar. Ugarte foi excelente em ambas as partidas. E depois de mostrar tanta coragem, bom senso e lampejos de talento no azul-celeste, parece uma aposta justa que pode fazer algo semelhante no vermelho profundo do Manchester United.