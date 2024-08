Por que os comandantes nomearam o novato Jayden Daniels como quarterback titular

ASHBURN, Virgínia — Um dia antes do Washington Commanders abrir o campo de treinamento, o técnico Dan Quinn explicou por que Jayden Daniels ainda não havia sido nomeado titular.

“Quando ele estiver pronto, saberemos”, disse Quinn.

Ele está pronto. Eles sabem.

É por isso que Quinn o nomeou oficialmente titular na segunda-feira em uma competição que era mais entre Daniels e ele do que com o veterano Marcus Mariota. Washington joga em Tampa Bay na abertura da temporada em 8 de setembro. O primeiro jogo em casa de Daniels será uma semana depois contra o New York Giants.

Daniels começou os dois primeiros jogos da pré-temporada. Mariota não jogou no jogo de sábado contra os Dolphins por causa de um problema no tendão, mas não teria começado. Daniels estava trabalhando com os titulares por quase três semanas após alternar com Mariota no início do training camp.

Daniels agora entra na temporada como a mais nova esperança de quarterback da organização — ele será o 11º titular diferente desde o início de 2019. Nenhum quarterback abriu anos consecutivos como titular desde que Kirk Cousins ​​saiu após a temporada de 2017.

Daniels é a sexta escolha de primeira rodada desde 1994 que começará pela franquia — juntando-se a Heath Shuler, Patrick Ramsey, Jason Campbell, Robert Griffin III e Dwayne Haskins. Shuler (1994) e Griffin (2012) também foram as cinco principais seleções. Esse grupo tem uma temporada no Pro Bowl — de Griffin como novato.

“É uma jornada e um processo”, disse Quinn antes da abertura do acampamento.

Após o anúncio de segunda-feira, a próxima fase dessa jornada está pronta para começar.

O QB novato Jayden Daniels parece equilibrado e pronto durante toda a pré-temporada. Kevin Sabitus/Getty Images

Por que nomear Daniels titular agora?

Com um jogo de pré-temporada restante, não há razão para esperar mais. Os times normalmente sentam seus titulares para este jogo, então não é como se este jogo fosse alterar a decisão. Além disso, não houve nenhum tipo de confusão sobre quem eventualmente seria, com base no desempenho de Daniels neste verão.

Washington adotou uma abordagem deliberada para a tomada de decisões durante toda a offseason, querendo terminar o processo de entrevistas antes de nomear um treinador principal — mesmo com os candidatos sendo contratados por outros times. Os Commanders adotaram a mesma abordagem antes do draft, se apaixonando por Daniels cedo, mas querendo terminar o processo apenas no caso de algo mudar suas mentes.

É por isso que eles esperaram até terminar os treinos conjuntos com o New York Jets e o Miami Dolphins, além dos jogos de pré-temporada contra esses times, antes de anunciar uma decisão.

“Você não quer acelerar isso. Você não quer desacelerar isso”, disse o gerente geral Adam Peters em julho. “Você só quer deixar acontecer naturalmente.”

Quinn também enfatizou a competição desde que foi nomeado treinador de Washington nesta offseason e queria ter certeza de que isso se aplicasse a Daniels também.

Quais características se destacaram até agora?

Na primavera, várias pessoas na organização — de executivos a treinadores e jogadores — todos apontaram para a ética de trabalho de Daniels. Ele chegava às instalações por volta das 5h45 para fazer trabalho extra de filmagem e depois repassar as jogadas no campo com um colega novato, o recebedor Luke McCaffrey.

“Ele deve estudar muito à noite porque toda manhã, quando chegamos aqui e ele caminha conosco, ele arrasa”, disse o coordenador ofensivo Kliff Kingsbury no início deste mês.

Vários membros da organização destacaram suas habilidades de liderança, citando seus relacionamentos não apenas com jogadores ofensivos, mas também com defensores.

Em campo, os três aspectos mais mencionados: posicionamento da bola, precisão e tomada de decisão. Em um exercício de red zone na quinta-feira em Miami, Daniels lançou cinco passes para touchdown — um observador disse que cada bola foi colocada onde apenas o recebedor tinha uma chance.

Contra os Jets, Daniels fez check para uma bola de go e fez um passe perfeito para o recebedor Dyami Brown para um ganho de 42 jardas. Brown não estava totalmente aberto, mas Daniels lançou mesmo assim. Os recebedores apreciam que ele tenha fé neles.

“Para muitos quarterbacks, às vezes eles saem de você e não lhe dão uma chance de fazer uma jogada”, disse o recebedor Jahan Dotson. “Ele vai nos dar uma chance.”

Contra Miami, ele completou vários passes contra uma cobertura apertada, colocando a bola longe do defensor.

“Ele tem uma sensibilidade natural para onde lançar a bola. Sua antecipação é ótima”, disse o recebedor Terry McLaurin.

E, sim, suas pernas. Embora Daniels raramente corra depois de recuar nos treinos, ele brilhou ocasionalmente. Ele marcou em uma corrida de leitura de zona de 3 jardas contra os Jets e ganhou mais 13 em uma contra os Dolphins.

Como os Comandantes podem ajudá-lo?

Washington contratou veteranos como o tight end Zach Ertz e o running back Austin Ekeler para servir como opções de qualidade e checkdowns. Daniels desenvolveu uma conexão com Ertz em particular durante os treinos. O mesmo é verdade com McLaurin.

Washington também quer correr com a bola para reduzir a pressão sobre Daniels para ser um salvador ofensivo. Daniels pode ajudar a abrir pistas de corrida para Brian Robinson Jr. com a ameaça de manter a bola, mas o running back do terceiro ano receberá muita ação.

Além disso, nos dois jogos da pré-temporada, os Commanders ajudaram Daniels com muitos lançamentos rápidos. Seu tempo médio antes de passar nos dois jogos foi de 2,10 segundos, de acordo com o NFL Next Gen Stats. A média da liga na temporada passada foi de 2,80 segundos.

“Essa é uma grande parte da maneira como tentamos montar isso”, disse o treinador de quarterbacks Tavita Pritchard. “Ele foi decisivo.”

Ele não foi derrubado em dois jogos, apesar de enfrentar vários ataques e ver jogadores de linha perderem suas batalhas ocasionalmente.

Kingsbury também pode ajudar com o jogo de ação de jogo, fazendo com que a ação do jogo espelhe uma corrida potencial. Isso aconteceu no sábado, quando Washington puxou seus guardas várias vezes na corrida — e fez o mesmo em um passe de ação de jogo que ganhou 16 jardas e enganou um linebacker.

Quais são as áreas de preocupação?

Experiência é uma delas. Daniels tem 24 anos e jogou 55 partidas em cinco temporadas universitárias, mas ainda não enfrentou uma defesa adversária com todos os titulares jogando. Os times agora vão planejar o jogo para confundi-lo.

Até agora, Daniels lidou com o que viu sem parecer confuso no pocket. Mas os times vão lançar olhares diferentes para ele antes e depois do snap. Ele enfrentou isso na LSU contra vários oponentes da SEC, mas os treinadores da NFL certamente vão testá-lo.

Ajuda o fato de Daniels ser tão curioso, perguntando aos colegas de equipe.

“Muitas vezes, os jovens têm medo de chegar e fazer perguntas”, disse o linebacker Bobby Wagner. “Sempre que você tem alguém que está chegando na liga e está ansioso por conhecimento, ansioso por entendimento, quer aprender, isso é sempre um sinal de que o cara vai ficar por aqui por muito tempo.”

Outra preocupação envolve durabilidade. Na faculdade, Daniels tinha uma propensão a correr, mas não a evitar pancadas. Depois de uma corrida no sábado, Quinn o repreendeu por não deslizar antes do contato — em uma corrida de leitura de zona anterior, ele fez exatamente isso.

Se, por algum motivo, Daniels tiver dificuldades, Washington sempre pode recorrer a Mariota, que começou 74 jogos na carreira e tem uma classificação de quarterback de 55,6. Mas Daniels teria que parecer sobrecarregado, algo que ele não demonstrou em treinos ou jogos.

“Eu só disse a ele, tipo, ‘Cara, você vai ser muito bom'”, disse o cornerback de Nova York Sauce Gardner após um treino conjunto com os Commanders. “Como cornerback, você quer enfrentar um quarterback novato, mas ele é um desses caras [who plays] como se ele tivesse se desenvolvido.”