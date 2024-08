PARIS — Quando a seleção feminina de basquete 3×3 dos EUA começou o torneio olímpico com 0-3, Hailey Van Lith estava bem ciente do que as pessoas estavam dizendo em casa.

Os fãs não conseguiam entender como os Estados Unidos — um país que domina o basquete feminino, com um time de 5 contra 5 em uma sequência invicta de 57 jogos em competições olímpicas que se estende por mais de duas décadas — poderia perder para Alemanha, Azerbaijão e Austrália.

Resposta de Van Lith: Nenhuma dessas pessoas entendeu como o basquete 3 contra 3 funciona.

“Acho que o público ainda não entendeu o esporte”, Van Lith disse à ESPN. “É apenas um jogo difícil. É realmente corajoso. É para pessoas difíceis. Você não pode ser mole e jogar.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

E Van Lith está disposto a explicar melhor: “Nós só jogamos 10 minutos. Então, se você olhar para o primeiro quarto de jogos 5 contra 5, eles são muito, muito próximos. E às vezes até os EUA estão perdendo. Então é um jogo de quem está quente. Se nossos atiradores não estiverem acertando os arremessos e o outro time estiver, não importa o quanto sejamos melhores, provavelmente vamos perder.”

Enquanto as seleções femininas dos EUA venceram seus últimos quatro jogos na fase de grupos e agora estão classificadas para as semifinais, onde enfrentarão a Espanha (segunda-feira, às 11h30, horário do leste dos EUA), os homens estão com 2-4, finalmente conseguindo suas duas primeiras vitórias na sexta-feira contra França e China.

Quando o basquete 3×3 foi adicionado à lista olímpica em Tóquio em 2021, parecia prestes a ser outro evento de dominação americana. A versão descolada e inspirada nas ruas do basquete tradicional apresenta uma meia quadra, ambos os times arremessando na mesma cesta e um relógio de arremesso de 12 segundos. É uma corrida rápida por 10 minutos, ou o primeiro time a marcar 21 pontos. A bola tem o tamanho da bola feminina, o peso da bola masculina e tem ranhuras que forçam algumas bandejas aparentemente fáceis a falharem inexplicavelmente — tudo projetado para manter o jogo livre e contínuo. A quadra parisiense fica no mesmo complexo de esportes de rua como skate e breaking — assando sob o sol quente — e conta com um DJ e locutor público que também atua como um animador da multidão. Os treinadores não estão no banco para discutir estratégias.

A seleção feminina dos EUA venceu a França por 14 a 13. Foto AP/Frank Franklin II

Enquanto a América normalmente é dona do basquete, a FIBA ​​e o COI se concentraram em um campo de jogo mais competitivo. O time masculino americano nem se classificou para Tóquio, embora as mulheres tenham ganhado o ouro com um time de jogadoras da WNBA. O sistema de qualificação é baseado em pontos por jogadora e time, recompensando aquelas que jogam em mais torneios, que se sobrepõem principalmente aos cronogramas da WNBA e da NBA. Diretrizes semelhantes não existem para 5 contra 5.

Simplificando: os jogadores devem se esforçar para competir em 3×3. Van Lith, por exemplo, jogou em 25 eventos 3×3 diferentes para entrar no radar olímpico, muitos deles durante seu tempo de inatividade na temporada da faculdade, quando muitos de seus colegas estão descansando.

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

“Esses são realmente os torneios mais difíceis, porque os árbitros são ruins e não há ninguém nas arquibancadas, então não há ninguém torcendo por você”, disse Van Lith. “Você está apenas apanhando muito. Isso constrói o caráter, mas você tem que dar tempo. Muitas vezes eu não quero voar para a Espanha para jogar em um torneio por quatro dias e voltar imediatamente. Mas se eu quiser entrar para esse time, eu tive que fazer esse sacrifício. Então essa foi a decisão que tomei.”

Enquanto isso, a equipe masculina dos EUA compete junta o ano todo no circuito mundial profissional. Canyon Barry, Jimmer Fredette, Dylan Travis e Bryce Willis formam o Team Miami fora do ciclo olímpico. Fredette, que jogou profissionalmente pela última vez na China antes de se concentrar totalmente no 3×3 a partir de 2022, é o jogador no circuito masculino com experiência na NBA; ele é o jogador 3×3 mais bem classificado do mundo. Nessas Olimpíadas, os EUA foram atingidos quando Fredette sofreu uma lesão na perna esquerda no segundo jogo da fase de grupos contra a Polônia; ele perdeu os últimos três jogos. As equipes vestem apenas quatro jogadores.

“Muitos países, muitos times encontraram maneiras únicas de jogar — o que é desafiador”, disse o americano Kareem Maddox, de 34 anos, ex-atacante de Princeton. “Cada time que você vê vai ter um estilo diferente, uma estratégia diferente. E acho que o basquete como um todo melhorou no mundo todo.”

Isso levou à paridade no esporte, finalmente. Enquanto os americanos eram a federação 3×3 mais bem colocada (masculino e feminino combinados) entrando nas Olimpíadas, potências não relacionadas ao basquete, como China, Holanda e Mongólia, estão no top 10.

O elenco masculino é uma coleção de muitos caminhos únicos. Maddox tirou um hiato de três anos de sua carreira profissional 5-on-5 na Europa para trabalhar como produtor para a NPR.

O time feminino, que conta com duas jogadoras da WNBA, Derica Hanby (que substituiu a lesionada Cameron Brink) e Rhyne Howard, encontra-se em outra desvantagem: experiência jogando juntas. O time se reuniu pela primeira vez como uma unidade durante o WNBA All-Star Weekend em Phoenix no final de julho, e desde então teve apenas duas semanas de treinamento.

Times como o Canadá, que é o time feminino número 1 do mundo, jogam juntos o ano todo. De acordo com Ron Yeung, chefe de desenvolvimento doméstico do Canada Basketball, após as Olimpíadas de Tóquio, os jogadores 3×3 do Canadá (que não jogam na WNBA) se comprometeram a se especializar em 3×3, e o Canadá forneceu a eles as ferramentas necessárias para elevar o programa, incluindo força e condicionamento, terapia, vídeo e recursos analíticos.

“Estamos jogando contra jogadoras profissionais de 3 contra 3”, disse Van Lith. “A América é realmente o único país que não evoluiu para isso. Todas essas meninas estão jogando, elas são pagas por seu país para jogar 3 contra 3 em tempo integral. E na América, 5 contra 5 é a cultura. É isso que fazemos. Este é o nosso trabalho paralelo.

“Então eles têm uma química e um fluxo tão fortes que estamos quase tentando jogar para recuperar o atraso. Mas somos tão talentosos que podemos ficar por aqui quando não estamos lá. Mas acho que estamos chegando lá agora.”

Nossas histórias olímpicas favoritas • Medalhista de badminton fica noivo após ganhar ouro

• Vitória nas quartas de final é um ponto de virada para a seleção feminina dos EUA?

• Léon Marchand, o novo rei da natação olímpica

• ‘Clark Kent do cavalo com alças’ ganha medalha de bronze

• Os boxeadores olímpicos reacendem o debate sobre a inclusão esportiva

Mais conteúdo das Olimpíadas

Yeung disse que a América do Norte está atrás de muitos países europeus e asiáticos no basquete 3×3, especialmente em termos de qualidade dos eventos.

“Olhando para outros países, acho que todos nós temos lutado para encontrar atletas que estejam dispostos a se comprometer com o esporte e se comprometer a jogar… quando a WNBA e as temporadas profissionais na Europa terminarem”, disse Yeung. “Para o Canadá, o sucesso desta equipe colocou os holofotes no esporte. Agora estamos vendo atletas dizendo: ‘Ei, queremos tentar isso, podemos ir ao acampamento e tentar?’ Agora temos atletas escolhendo 3 contra 3 como um caminho para atletas, e isso está dando a eles escolhas e também para nós está nos dando a capacidade de desenvolver o esporte.”

Para Van Lith, também é um caminho — para algo diferente.

Uma vez que o 3×3 foi anunciado como um esporte olímpico, Van Lith ficou ultrafocado em se tornar parte dele. A estrela da faculdade que tinha acabado de se transferir da LSU para a TCU, viu isso como um caminho para ser notado pelo basquete dos EUA.

“Kelsey Plum, Jackie Young, todas essas garotas, usaram o 3 contra 3 como entrada para o time 5 contra 5”, disse Van Lith.

Ao longo do caminho, ela se apaixonou pela disciplina e pelo processo.

“Eu ficaria bem em jogar em várias Olimpíadas em 3 contra 3. Eu realmente amo o jogo”, disse Van Lith. “Mas também acho que é uma boa maneira de melhorar e continuar melhorando para que um dia eu possa estar naquele time final de 5 contra 5.”

Essa é uma meta que a maioria dos americanos seria capaz de entender.