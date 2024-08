Por que uma família dirigiu 18 horas para visitar o Jets DT Javon Kinlaw

FLORHAM PARK, NJ — Quase quatro minutos depois de uma sessão animada e descontraída com repórteres, o defensive tackle Javon Kinlaw foi questionado sobre sua resiliência em sua primeira temporada com o New York Jets.

De repente, sua cabeça caiu e sua voz parou. Ele pausou por vários segundos, erguendo sua mão direita — ainda enluvada e enfaixada do treino — para enxugar lágrimas enquanto estava atrás de um pódio.

“Eu já passei por muita coisa, mano”, disse o jogador de 1,95 m e 156 kg “… Muitas pessoas teriam [given] “para cima, mas nunca desisti.”

Javon Kinlaw fica emocionado ao contar sua jornada no futebol — um caminho difícil com muitos desafios. #Jatos foto.twitter.com/yoe2rfP3UI — Rich Cimini (@RichCimini) 29 de julho de 2024

A cerca de 1.770 quilômetros de distância, na pequena cidade de Ellisville, Mississippi, o telefone de Jennifer Griffith começou a tocar.

Ping… ping… ping.

Ela recebeu mais de uma dúzia de mensagens de amigos e familiares enviando o vídeo da entrevista coletiva de Kinlaw — um clipe comovente que rapidamente se espalhou pelas redes sociais em 29 de julho. Griffith, um administrador escolar que fez amizade com Kinlaw durante sua carreira universitária no Mississippi, deu uma olhada no vídeo e soube o que estava em seu coração.

“Não é um lugar de tristeza”, disse Griffith. “Eu só acho que ele é incrivelmente grato que tudo pelo que ele está trabalhando está se concretizando.”

Griffith fez uma pausa.

“Eu só quero dar um abraço nele”, ela disse.

Ela já tinha. Muitos abraços, na verdade. O suficiente para dar a esperança que ele precisava. Ele retribuiu com gratidão amorosa. O suficiente para fazer com que ela planejasse uma viagem de 18 horas até Nova Jersey para vê-lo recomeçar sua carreira com os Jets.

A HISTÓRIA DE KINLAW TORNOU-SE amplamente conhecido antes do draft da NFL de 2020.

Ele passou por uma situação de rua quando criança em Washington, DC, e teve dificuldades na escola antes de ganhar seu GED no Jones College, uma escola de dois anos no Mississippi. De lá, ele passou a estrelar na Carolina do Sul, onde seu tamanho raro, poder e potencial convenceram o San Francisco 49ers a recrutá-lo na 14ª posição geral.

Em São Francisco, ele nunca correspondeu ao seu status de draft, em parte porque perdeu 26 de 67 jogos por causa de uma cirurgia no joelho (2021) e problemas subsequentes no joelho. Ele está tentando reiniciar sua carreira em um contrato de um ano e US$ 7,3 milhões com os Jets.

“É solitário — um sonho solitário e difícil”, disse Kinlaw à ESPN sobre seus anos em São Francisco.[There was] muita depressão, muita depressão. Eu me sentia superisolado.”

Kinlaw pôde contar com Griffith e sua família — o marido Greg e seus três filhos, Sawyer, Walker e Sam. Jennifer se refere a Kinlaw como “meu quarto filho”. Eles se conheceram em 2016, quando Kinlaw apareceu no escritório de Jennifer no Jones College. Ela comandava o programa de educação para adultos. Ele precisava obter seu GED para se qualificar academicamente na Carolina do Sul, onde já havia se comprometido.

“Ele era incrivelmente solene e muito respeitoso e só um pouquinho assustado”, Griffith lembrou. “Odeio dizer isso. É difícil ver alguém tão grande, meio que olhando para você. Tive uma conexão imediata com ele que nunca tive com mais ninguém — e não tive desde então. Não sabia nada sobre ele. Ele parecia vulnerável, mas era tão respeitoso e tão gentil.”

Para iniciar o processo de registro, ela pediu a carteira de motorista dele. Ele não tinha porque nunca aprendeu a dirigir. Então ela estendeu uma proposta, dizendo a Kinlaw que ele teria uma aula de direção com o marido dela toda vez que passasse em uma seção do programa GED.

Quando ele passou pelo primeiro, Kinlaw enviou a ela uma mensagem no Facebook, lembrando-a do acordo deles. E então eles lhe deram uma aula de direção. Kinlaw assumiu o volante do Chevy Suburban da família e navegou pela propriedade de 40 acres dos Griffith com toda a família viajando junto.

Depois, eles pararam em uma loja de iscas na cidade, compraram grilos e ensinaram Kinlaw a pescar — um hobby pelo qual ele se apaixonou. Kinlaw, então com 18 anos, foi acolhido pelos Griffiths durante seu ano e meio no Mississippi.

O defensive tackle do New York Jets, Javon Kinlaw, posa com Jennifer Griffith, à esquerda, e seu marido, Greg, no campo de treinamento do Jets. Os Griffiths dirigiram 18 horas para visitar Kinlaw. Cortesia da família Griffith

“Eles me ensinaram muitas coisas, como uma família, como um todo”, disse Kinlaw. “Eu realmente não sabia como era essa dinâmica. Foi meio desconfortável no começo, mas definitivamente abriu muito meu coração. Eu os amo até a morte.”

Enquanto frequentava a Jones College, Kinlaw passava os fins de semana e feriados na casa dos Griffith. Jennifer, preocupada com possíveis lesões, tentou fazê-lo desistir do futebol em favor da banda da escola. Isso sempre provocava um olhar engraçado.

Em 2017, Kinlaw foi para a Carolina do Sul e para o mundo do futebol universitário de alto nível, mas não foi um adeus. Os Griffiths compareceram a todos os jogos em casa, dirigindo por nove horas de Ellisville até Columbia, Carolina do Sul. Eles partiram na sexta-feira à noite depois dos jogos de futebol americano do ensino médio dos filhos, dirigiram a noite toda, assistiram a Javon e aos Gamecocks no sábado e voltaram para a igreja no domingo.

Hoje em dia, Jennifer e Kinlaw conversam todos os dias. Ela quer ter certeza de que ele está bem, assim como faz com seus três filhos. Às vezes, ela dá uma olhada antes de dormir.

“Ele era — e é — família”, disse Jennifer.

GRIFFITH LEMBRA-SE DO primeira vez que ela preparou um jantar completo para Kinlaw. Quando ele terminou, ele anunciou à mesa, “Estou satisfeito, e quero agradecer por isso.”

Essas poucas palavras, tão simples, ressoaram imediatamente nela.

“Eu simplesmente nunca considerei não estar cheia”, disse Jennifer. “Foi então que me ocorreu.”

Kinlaw passou por insegurança alimentar quando criança. Depois de chegar de Trinidad e Tobago em 1995, ele morou com sua mãe e irmão mais velho em Washington, DC O dinheiro era curto e a comida era escassa, de acordo com Kinlaw. Eles foram de uma casa para um apartamento no porão, iniciando uma série de mudanças pela cidade. Às vezes, eles não tinham onde ficar.

A parte difícil, ele disse, foi “ser apenas uma criança, passar por muitos traumas, ver coisas que crianças não deveriam ver, ver pessoas perdendo suas vidas — tudo o que você possa imaginar”.

Kinlaw não gosta de falar sobre esse período de sua vida, mas é rápido em dizer: “Foi isso que me fez ser alguém”.

Griffith não tinha ideia sobre suas experiências quando criança até mais tarde em sua amizade. Ela tinha um pressentimento, especialmente depois de seu comentário na mesa de jantar. Daquele ponto em diante, ela o mimava. Se ele estivesse com fome tarde da noite em seu dormitório, ela fazia sanduíches de ovo e os levava para o campus Jones.

“Ele ganhou bastante peso quando esteve aqui”, ela disse rindo.

A mãe de Kinlaw, Leesa James-Exum, reconheceu que sua vida não era propícia para criar um menino, então ela o enviou para morar com seu pai em Charleston, Carolina do Sul. Foi uma decisão difícil, mas ela queria tirá-lo das ruas de Washington, DC Então ela o colocou em um ônibus com uma passagem só de ida para a Carolina do Sul. Ele tinha 13 anos.

A vida em Charleston também não era fácil. Ele pulava de um lado para o outro, morando com amigos e em motéis. Seu pai era alcoólatra e às vezes o agredia fisicamente, e sua namorada não queria Kinlaw por perto, disseram os treinadores de Kinlaw na Goose Creek High School à ESPN em 2020.

Para colocar seus estudos em ordem, Kinlaw foi incentivado pelo então técnico da Carolina do Sul, Will Muschamp, a se matricular no Jones College. E então ele deixou Goose Creek no meio do último ano. Seus três semestres no Mississippi mudaram sua vida. Como ele disse, “conheci uma família legal lá. Eles se tornaram minha família.”

Griffith e James-Exum, que mora na Virgínia e continua envolvido na vida de Kinlaw, são amigos e conversam regularmente. Eles foram a jogos de futebol juntos para torcer por Kinlaw. Griffith tem um tremendo respeito por sua mãe, sabendo das circunstâncias que ela enfrentou quando ele era criança.

“Eu o compartilho como um filho com sua mãe”, disse Griffith.

KINLAW FINALMENTE SENTE como se estivesse pronto para se tornar o jogador que sempre quis ser. Ele está saudável, revitalizado e maior do que no ano passado.

Por design, ele ganhou 35 libras de “massa muscular magra” durante a offseason, ele disse. Seu robusto plano de refeições consistia em nove ovos, um abacate inteiro e espinafre no café da manhã; seis peitos de frango e salada no almoço; uma libra de carne moída e macarrão no jantar. Os rigores do acampamento o fizeram perder alguns quilos, colocando-o em 330. Ele jogou na temporada passada em 305.

Alguns podem questionar o ganho de peso considerando seus problemas no joelho, mas ele queria fortalecer sua habilidade de ancorar no ponto de ataque, ajudando-o contra dupla marcação. Os primeiros sinais são encorajadores; ele deve começar como defensive tackle ao lado do Pro Bowler Quinnen Williams.

“Meu Deus”, disse o coordenador defensivo Jeff Ulbrich sobre Kinlaw. “É sério. Você já viu um homem que fez Quinnen Williams (1,90 m, 136 kg) parecer pequeno? É inacreditável o quão grande ele é, como ele se move, como ele trabalha, e sua atitude tem sido fantástica.”

“Um ser humano gigantesco”, disse o técnico Robert Saleh, que foi o coordenador defensivo do 49ers no ano de estreia de Kinlaw.

Os problemas no joelho de Kinlaw começaram na Semana 15 de seu ano de novato, quando seu joelho direito bateu no gramado em Dallas. Ele passou por uma cirurgia e rompeu o LCA na temporada seguinte. Houve contratempos na recuperação, limitando-o a seis jogos em 2022.

“Quando ele se machucou, eu rezei mais do que nunca na minha vida — e eu sou uma mulher que reza”, disse Griffith, que estava nas arquibancadas naquele dia em Dallas. “Isso simplesmente partiu meu coração.”

Kinlaw estava caído, realmente caído. As pessoas nas redes sociais eram cruéis, evocando memórias dolorosas de sua infância na Carolina do Sul, onde ele era intimidado na escola por causa de suas roupas e tamanho.

Ele lutou contra a depressão, ficou saudável e se tornou um reserva essencial na temporada passada no time campeão da NFC dos 49ers. Ele jogou 26 snaps defensivos na derrota do Super Bowl LVIII para o Kansas City Chiefs.

Os Griffiths não foram a Las Vegas para o Super Bowl; os ingressos eram muito caros, e eles se recusaram a deixar Kinlaw pagar do próprio bolso. Certamente não foi a distância. A família vai arrumar as malas no Suburban e ir a qualquer lugar para vê-lo.

Na semana passada, os Griffiths fizeram uma longa viagem até Nova Jersey para visitá-lo por alguns dias no campo de treinamento. Eles não o viam desde janeiro. A mãe de Kinlaw também veio da Virgínia. Para os Griffiths, valeu muito a pena a viagem. Quando Jennifer o viu, ela conseguiu envolvê-lo em um abraço tão esperado.

“Ele é um sujeito grande”, ela disse, “mas ainda consigo dar uma boa apalpada nele”.