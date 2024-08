Possível permanência da Juventus para Weston McKennie da USMNT – fonte

O jogador da seleção norte-americana Weston McKennie ainda pode permanecer na Juventus e deve treinar com o time principal antes da estreia da Série A contra o Como, na segunda-feira, disse uma fonte à ESPN.

McKennie, de 25 anos, parecia prestes a deixar a Juventus neste verão, mas conversou com o técnico Thiago Motta e está de volta ao time principal para a partida de segunda-feira.

McKennie ficou de fora do elenco da Juventus para as duas últimas partidas da pré-temporada contra Brest e Atlético de Madrid, junto com Wojciech Szczęsny e Federico Chiesa.

Motta, falando após o empate por 2 a 2 com o Brest em 3 de agosto, disse que os jogadores omitidos “não faziam parte do projeto” e que os jogadores “teriam que encontrar uma nova solução e um novo clube o mais rápido possível”.

Szczęsny deixou a Juventus depois que as duas partes concordaram em rescindir mutuamente seu contrato, enquanto Chiesa ainda está no clube, mas continua fora do time principal.

O futuro de Weston McKennie continua incerto, chegando aos estágios finais da janela de transferências de verão. (Foto de Stefano Guidi/Getty Images)

Parecia provável que McKennie deixaria os gigantes da Série A com a Fiorentina interessada em contratá-lo, como a ESPN relatou na terça-feira, mas após conversas com Motta esta semana, McKennie está de volta e pode estar no elenco para a partida de segunda-feira.

McKennie, que tem 56 convocações para a seleção dos EUA, foi ligado ao Aston Villa no início da janela de transferências, enquanto o Everton também demonstrou interesse no meio-campista. Também houve interesse nele da Bundesliga e da MLS.

A Fiorentina, da Série A, parecia ser seu provável destino no início da semana, antes deste último acontecimento com a Juventus.

McKennie foi titular em todos os três jogos da fase de grupos da Copa América da seleção masculina dos EUA, tendo atuado em 34 partidas da Série A pela Juventus na temporada passada.