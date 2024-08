Post Malone a cavalo com Dwight Yoakam para um vídeo musical repleto de lista

Post Malone está em pleno ritmo country com Dwight Yoakam … andando a cavalo em Hollywood para seu novo videoclipe, logo após seu álbum country, yee-haw, chegar ao número 1. 1 nas paradas da Billboard!

A dupla foi filmada a cavalo passando pelo The Roxy na Sunset Blvd… com estrelas como Nina Dobrev e seu namorado Shaun Branco juntando-se ao rodeio de Hollywood no set.