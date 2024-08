Postar ou não postar? Jennifer Lopez disse para ‘calar a boca e cantar’ em meio ao divórcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez foi aconselhada a diminuir sua presença nas redes sociais e se concentrar mais em deixar seu talento brilhar em meio à sua separação de alto perfil de Ben Affleck. O casal, que esteve sob os olhos do público por meses devido a problemas conjugais, agora está caminhando para o divórcio, e Lopez deve voltar sua atenção para sua carreira.

Após o cancelamento de seu “Este sou eu… Ao vivo“tour e o baixo desempenho de seu último álbum, Lopez se encontra em um ponto crucial em sua carreira. Ela cancelou sua turnê de verão para passar um tempo com sua família, como rumores sobre seu relacionamento com Affleck se intensificou. No entanto, ela não tem sido muito ativa na cena musical desde então, embora haja rumores de que ela esteja estreando um novo filme em breve.

Jennifer Lopez e Ben Affleck provavelmente se divorciarão por causa das batidas de Diddy

Steve Honigespecialista em RP e fundador da A empresa Honigsugere que Lopez deveria minimizar sua exposição pessoal e maximizar sua exposição profissional.Lopez precisa se aprofundar em seu trabalho e deixar que seu talento – que é abundante – fale por sidisse Honig à Fox News. Ele acredita que Lopez precisa demonstrar que ela é “mais do que uma manchete de tablóide” e se restabelecer como uma “artista atemporal.”

Controlando a narrativa

Outro especialista em RP, Doug Eldridgefundador de Aquiles RPargumenta que Lopez precisa permanecer no centro das atenções para controlar sua própria narrativa, especialmente após seu divórcio. Eldridge alerta que se afastar das mídias sociais pode ser arriscado. “Nunca deixe uma história para outra pessoa contar, ela quase nunca será positivaele aconselha. Segundo ele, a mídia social é uma ferramenta crucial para gerenciar a percepção pública, especialmente durante um divórcio de alto perfil.

Eldridge reconhece que, embora sair dos holofotes possa parecer tentador, é uma “proposta arriscada”, dados os detalhes pouco claros em torno do divórcio pendente de Lopez. No entanto, ele também observa que a separação pode beneficiar Lopez se ela jogar suas cartas corretamente. Eldridge ressalta que Lopez se reinventou com sucesso ao longo de sua carreira sem perder sua base de fãs e com o momento certo, ela pode emergir ainda mais forte.

Lopez também recebeu conselhos de carreira de Jon Petersum ex-produtor que trabalhou com ela no filme de 1995 Trem do dinheiro. Peters sugeriu que Lopez poderia revitalizar sua carreira mudando para Nashville e lançando um álbum country. Ele até se ofereceu para financiar o projeto, dizendo que seria um sucesso “monstruoso”. Se Lopez seguirá esse conselho não convencional ainda não se sabe, mas está claro que ela tem várias opções na mesa enquanto navega por esse período desafiador.