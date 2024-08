Potes definidos para sorteio da Liga dos Campeões 2024-25 sob novo formato

Os potes para o sorteio da Liga dos Campeões da UEFA de quinta-feira foram finalizados após a conclusão da rodada dos playoffs na quarta-feira.

Será a primeira vez que um sorteio ocorrerá no novo formato, que coloca todos os 36 times na mesma tabela.

O sorteio começará às 17h no Reino Unido/meio-dia ET, com as primeiras partidas programadas para 17 a 19 de setembro. A fase da liga se estenderá até janeiro, com todos os 18 jogos do último dia de jogo sendo disputados no mesmo horário.

Em vez de colocar os times em grupos, o sorteio criará oito jogos para cada clube. Serão duas partidas, uma em casa e uma fora, contra times de cada um dos quatro potes.

Como os times agora jogam contra clubes do seu próprio pote, não há benefício em estar no Pote 1. Em temporadas anteriores, estar no Pote 1 significava que você evitaria jogar partidas contra os clubes mais fortes do torneio.

O Pote 1 costumava abrigar os detentores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, além dos campeões das seis principais ligas nacionais. Os potes 2 a 4 seriam então ordenados por força com base no coeficiente de clubes da UEFA, que classifica os clubes com base no desempenho na Europa nas cinco temporadas anteriores. Agora, apenas os detentores do título da Liga dos Campeões estarão automaticamente no Pote 1, todas as outras posições estarão no coeficiente de clubes da UEFA.

Embora os clubes saibam seus adversários e locais na quinta-feira, a ordem dos jogos não será publicada pela UEFA até sábado.

Nesta temporada, a final será realizada na Allianz Arena, em Munique, no sábado, 31 de maio.

POTE 1:

Real Madrid

Cidade de Manchester

Bayern de Munique

Paris Saint-Germain

Liverpool

Internacional

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Barcelona

POTE 2

Bayer Leverkusen

Atlético Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Clube Brugge

Shakhtar Donetsk

AC Milão

POTE 3

Feyenoord

Sporting CP

PSV Eindhoven

Dínamo Zagreb

FC Salzburg

Lille

Estrela Vermelha de Belgrado

Meninos jovens

céltico

POTE 4

Eslováquia Bratislava

AS Mônaco

Esparta Praga

Aston Villa

Bolonha,

Girona

VfB Estugarda

Tempestade de Graz

Brest