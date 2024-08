Pouca pré-temporada, menos descanso: Madrid ensina Mbappé sobre fome

VARSÓVIA, Polônia — Para os clubes “vencedores”, as pré-temporadas sempre foram centradas na fome. De uma forma ou de outra.

Antigamente, eles estavam prestes a trabalhar para aliviar os danos que a fome pode causar quando os jogadores são soltos e passam o verão se empanturrando de cerveja, sobremesas e salgadinhos. Para ser franco, muitos jogadores de futebol voltaram das férias de verão vários quilos mais pesados ​​e, em alguns casos, completamente gordos. Mais sobre isso em um momento.

O Real Madrid é o exemplo perfeito de como a fome — em sua forma mais motivada e fanática — será essencial para que eles ganhem alguns ou todos os sete troféus (recordistas) disponíveis durante o que parece ser uma temporada de 334 dias que começa em Varsóvia contra o Atalanta, vencedor da Liga Europa, na quarta-feira na Supercopa da UEFA e pode não terminar até a final do Mundial de Clubes em 13 de julho de 2025.

Os maiores e mais importantes times sempre estarão abarrotados de talentos. Isso não está em questão. No entanto, seus melhores jogadores de futebol estão tendo cada vez mais o seu talento sendo espremido, com tempo cada vez menor para treinar intensamente seus recursos físicos e atléticos.

Assim, o sindicato dos jogadores FIFPRO está processando a FIFA pelo que eles alegam ser uma violação de “direitos fundamentais”, ou seja, a capacidade de desfrutar de um período de descanso humano entre partidas e entre temporadas.

Apesar de toda a habilidade, profissionalismo, comprometimento e bom treinamento em clubes de elite, o fator vital é que seus jogadores de futebol dominantes não são movidos por salários, nem mesmo orgulho pessoal, mas por pura e insaciável fome de competir, vencer e levantar troféus. E fazer isso repetidamente.

Considerando o quão diferente é esta era moderna, talvez você tenha pensado que eu estava brincando sobre o estado em que até os grandes jogadores ficavam quando o verão chegava.

A pré-temporada era, efetivamente, um inferno na terra e projetada principalmente para que os jogadores de futebol perdessem peso. Eles suavam, às vezes usando sacos de lixo sob o kit de treinamento para multiplicar a perda de fluidos. Eles corriam e corriam até que suas pernas pareciam cair, mal chutavam uma bola de futebol e eram pesados ​​implacavelmente.

Mas foi nessa época que a pré-temporada durou uma eternidade.

Roy Keane contou recentemente uma anedota sobre Steve McClaren ligando para ele depois de dois dias de treinamento de verão do Manchester United para expressar preocupação sobre o desempenho do irlandês. Keane, em linguagem industrial, lembrou ao assistente de Sir Alex Ferguson que havia “quatro ou cinco semanas” para fazer as coisas direito e que ele precisava parar de entrar em pânico.

O sentimento parece ter cerca de um século, mas na verdade foi há apenas algumas décadas. Hoje em dia, jogadores de elite geralmente fazem a pré-temporada por uma semana, e depois esperam que joguem sem parar. Lesões? Nem mencione.

Ronaldinho, pouco depois de ganhar a Bola de Ouro, quase encerrou sua carreira no Barcelona com seu ganho de peso. Ronaldo Nazário (e esses são dois dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos que destaquei) estava vários quilos acima do peso quando estava estrelando pelo Real Madrid. Quanto ao físico de Eden Hazard quando ele apareceu para treinar com Os Brancos no verão de 2019, quanto menos se falar, melhor.

Apenas um mês após ser eliminado da Euro 2024, a carreira de Kylian Mbappé no Real Madrid está prestes a começar. Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

Na semana passada, em Charlotte, depois que seu time venceu o Chelsea, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou: “Os jogadores que vieram em turnê agora estão em boa forma, vamos ver em que estado estão os últimos caras. Eles têm trabalhado em casa durante o intervalo, espero que estejam em boas condições quando finalmente treinarmos como um time completo. Se não, sem problemas — todos eles ficarão no banco!”

Disse com um brilho nos olhos, típico Ancelotti. Mas não ouse duvidar do quão sério ele era.

Agora Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Jude Bellingham e Federico Valverde (os caras em questão) estão tão admiravelmente magros, em forma e famintos que jogarão sua primeira partida competitiva da temporada, por um troféu que o Madrid está devidamente comprometido a ganhar, depois de mais ou menos uma semana de treinamento. É incrível.

Assim como a eliminação da regra do passe para trás, ou a introdução do VAR, a rápida evolução do treinamento de futebol de verão de um purgatório para o atarracado para um desfile do perma-fit foi totalmente revolucionária. Seja qual for o escrutínio sob o qual Kylian Mbappé está quando veste Os Brancos‘ camisa famosa pela primeira vez contra a Atalanta, sua silhueta física e o quão justos são aqueles shorts não farão parte dela.

Ele era um bebê quando Ronaldo estava esticando sua camisa no Madrid, e seu ídolo sempre foi Zinedine Zidane (que se ia a uma clínica nas montanhas Dolomitas no verão para garantir que estava super magro para o treinamento de pré-temporada do Madrid). O atacante francês de 25 anos é um porta-estandarte para esta geração relativamente nova e em forma.

Ele está no Bernabéu para fazer dele seu Jardim do Éden futebolístico, não para replicar a silhueta de Eden Hazard. Não que alguém deva duvidar da fome de Mbappé. Ele quer “comer o mundo”, como dizem em espanhol sobre os ambiciosos, não comer o carrinho de sobremesas.

O que pode ser preocupante é que ele estava começando a parecer alguém cansado das exigências vorazes do futebol por mais, mais e ainda mais de seu principal recurso: jogadores talentosos, criativos e imaginativos.

Relembre as duas partidas da semifinal da Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund em maio — um rival que os campeões franceses superaram amplamente em termos de talento puro. Mbappé estava notavelmente desconectado, seus pés normalmente rápidos mais como Fred Flintstone do que Fred Astaire.

Isso não é uma crítica; ninguém pode questionar sua disposição de continuar se colocando em risco. Para alguém que está se aproximando de 500 jogos seniores ainda com 25 anos, seu currículo diz tudo: perpetuamente disponível, sempre com fome de jogar, marcar, competir e vencer.

Mas quando recebeu mais um prêmio, tendo acabado de fazer 23 anos, ele teve a visão de avisar: “Gostamos de tocar, mas é demais. Se as pessoas querem ver a qualidade, temos que dar um tempo.”

Eu estava no último jogo de Mbappé na temporada passada, a semifinal da Euro 2024 contra a Espanha, em Munique.

Ele e a França estavam a dois passos de vencer o Campeonato Europeu, e o mais novo jogador de Madrid Galáctico configurar Os Bleus’ primeiro gol. Depois disso, novamente, ele estava um pouco apático; determinadamente alcançando a marcha mais alta, mas falhando em conectar com a quarta, muito menos com a quinta.

Kylian Mbappé foi apresentado pelo Real Madrid apenas uma semana após sua eliminação na Euro 2024 com a França. Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Acho que os franceses têm uma palavra para isso: esgotado.

Após as quartas de final, o técnico da França, Didier Deschamps, admitiu que Mbappé realmente pediu para ser tirado. Uma estreia na carreira.

“Kylian é sempre muito honesto comigo quando não tem capacidade de acelerar”, disse Deschamps. “Ele não está em sua melhor forma… ele se sentiu muito cansado mesmo. Não fazia sentido deixá-lo ligado.”

Aquela derrota para a Espanha foi há apenas um piscar de olhos. Ele teve aproximadamente três semanas sem estresse antes de se apresentar para o treinamento. Isso é insuficiente, pelo menos se quisermos ver qualidade ao longo do ano.

O que o Madrid vai descobrir é que tem uma dívida de gratidão com o seu ex-meio-campista, Luis Enrique — um pessoa não grata no Bernabéu desde que foi para o Barcelona em uma transferência gratuita em 1996. O atual técnico do PSG passou um tempo na temporada passada realizando sessões de vídeo individuais com Mbappé mostrando suas deficiências na pressão, detalhando a necessidade de ajudar seu lateral e educando o atacante sobre como essas deficiências prejudicavam o time e a estratégia de jogo.

ASSISTA AO ESPN FC DIARIAMENTE NA ESPN+ Dan Thomas se junta a Craig Burley, Shaka Hislop e outros para trazer os últimos destaques e debater as maiores histórias. Transmita no ESPN+ (somente EUA).

Mbappé é brilhante, dedicado a melhorar; essas não são lições que ele descartará junto com sua camisa azul e vermelha, agora que finalmente deixou Paris.

Quando passei 40 dias com a Espanha durante o verão, o técnico Luis de la Fuente descreveu um de seus jogadores de futebol de referência, o novo companheiro de equipe de Mbappé no Madrid, Carvajal, como um “espartano”. Ele disse: “Dani não para porque é insaciável, ele é um competidor nato. Ele é um espartano, alguém preparado para a luta, para o trabalho, para o esforço.”

Foi a isso que Mbappé se juntou. É o Madrid. Ele vai se adaptar, vai aprender. Mas ele vai precisar adicionar aquele último elemento de resistência de tungstênio à sua mentalidade: time e clube em primeiro lugar, sempre. Glória pessoal em um distante segundo lugar, além de uma total aceitação da mentalidade de todos por um, um por todos.

Isso é um nível acima de onde ele esteve até agora. Quando isso acontecer, que trunfo ele será.

Este primeiro troféu, eu imagino, será ganho. O Madrid é simplesmente melhor em cruzar a linha quando não está em plena forma do que a Atalanta será. Melhor palpite.

Então vem um curso de assalto brutal de quase um ano inteiro (sem mencionar os deveres da seleção nacional) para o time do Madrid. É genuinamente viável para eles ganharem todos os sete troféus? Ganhar os três grandes — LaLiga, Champions League e Club World Club — não seria suficiente?

As perdas dos veteranos Toni Kroos e Nacho serão sentidas, mas os jovens darão um passo à frente, e as atitudes mais fundamentais não mudarão um milímetro. Acho que o Madrid ganhará a LaLiga. Acho que eles estão em forma para ganhar a Champions League, talvez mais do que tudo por causa de sua fome, não apenas porque continuam absolutamente lotados de jogadores de futebol da mais divina habilidade.