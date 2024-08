Pras Lauryn Hill Diss Track recebe críticas mistas do ‘Breakfast Club’

Charlamagne Tha Deus diz Pras‘ diss faixa contra Lauryn Colina está faltando seriamente no departamento lírico – mas seu co-apresentador do ‘Breakfast Club’ Inveja do DJ está garantindo o registro!!!

Os chefes de rádio, junto com o apresentador convidado Loren LoRosadissecou a última rodada de disfunções dos Fugees na quarta-feira… dividindo o voto popular ao meio!!!

TMZ Hip Hop estreou a faixa … Pras desencadeou suas frustrações em Lauryn pelo cancelamento da turnê do grupo com versos como – “Não me culpe, culpe ela, ela fez a bagunça” na faixa “Bar Mitzfa”.

Mas Charlamagne não está ouvindo muitos compassos.



DJ Envy rebateu as críticas do CTC e elogiou a seleção de batidas de Pras e a direção geral do disco.

Lauryn culpou a mídia por convencer os fãs a não comprarem ingressos, mas Pras está exigindo que ela assuma a responsabilidade por habitualmente chegar tarde — E deixar ele e seus convidados famosos esperando!!!