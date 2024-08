Pras Records Lauryn Hill Diss ‘Bar Mitzfa’, aborda DOJ, julgamento de fraude

Pras não tem nada além de tempo agora que a turnê de aniversário do The Fugees não está mais acontecendo, e o TMZ Hip Hop obteve sua mais nova faixa – ripping Lauryn Colina e abordando seu caso federal.

Disseram-nos que a música foi gravada na semana passada, quando Pras precisava desabafar… logo após as baixas vendas de ingressos, encerrando os planos de reunião do lendário trio de hip hop.

“Bar Mitzfa” parece amplificar esses sentimentos… ele não está tropeçando na receita perdida. Ele é membro fundador do grupo de rap que vende diamantes e se orgulha de sua reputação com os fãs, acima de tudo!!!

Ele esteve presente na apresentação dos Fugees no Roots Picnic, mas faltou aos shows do Coachella e do BET no passado.