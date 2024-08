Prazo final: Arsenal contrata Raheem Sterling por empréstimo do Chelsea

O Arsenal contratou o atacante do Chelsea Raheem Sterling por empréstimo pelo resto da temporada, confirmaram os clubes na sexta-feira.

Sterling tem três anos restantes em seu contrato atual no Chelsea, mas foi considerado excedente aos requisitos em Stamford Bridge. Depois de ter sido previamente ligado ao Man United, Sterling concluiu sua mudança para o Arsenal pouco antes do fechamento da janela de transferências de verão.

O acordo por Sterling ocorreu depois que a ESPN informou que o Chelsea havia concordado em contratar o ponta do Manchester United, Jadon Sancho, por empréstimo.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, distanciou o clube da contratação de Sterling na semana passada, apesar de falar positivamente sobre seu caráter depois que os dois trabalharam juntos por três anos no Manchester City.

No entanto, o Arsenal tem se mostrado aberto a contratar um jogador de ataque durante toda a janela e está discutindo suas opções, tendo também sido vinculado a uma transferência tardia do ponta Kingsley Coman, do Bayern de Munique.

A mudança para Sterling ocorreu depois que o Arsenal emprestou o também ponta Reiss Nelson ao Fulham por uma temporada, com os Gunners acreditando que Sterling seria uma melhoria em relação ao jogador de 24 anos.

Também na sexta-feira, o Arsenal anunciou a contratação do goleiro Neto, do Bournemouth, por empréstimo de uma temporada.

O jogador de 35 anos foi identificado pelo Arsenal como reserva do goleiro titular David Raya, com sua chegada permitindo que Aaron Ramsdale conclua sua transferência para o Southampton.

Como a ESPN informou na quinta-feira, Ramsdale fechou um acordo no valor de até £ 25 milhões (US$ 33 milhões), incluindo complementos.