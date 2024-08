Pré-temporada da NFL Semana 1: Principais jogadores, cronograma

A pré-temporada da NFL de 2024 já começou, com o Carolina Panthers, New England Patriots, New York Giants e Detroit Lions começando na quinta-feira. O resto da liga continua com jogos na sexta, sábado e domingo (programação completa abaixo).

A semana 1 dos jogos de pré-temporada serve como uma primeira olhada nos novos jogadores de cada time — sejam eles novatos ou aquisições de offseason. Para mantê-lo atualizado sobre como todos os jogadores se saíram em sua primeira ação de jogo, nossos repórteres da NFL Nation resumem as principais estreias abaixo.

Jogos de quinta-feira

Patriotas: A escolha geral nº 3 de 2024, Drake Maye, entrou no jogo na segunda série, seguindo o veterano titular Jacoby Brissett, e foi sua única ação. No total, ele jogou sete snaps, que se dividiram desta forma: três corridas, três passes, uma penalidade de falsa largada. Dois dos passes foram telas — o primeiro de 13 jardas para o RB Antonio Gibson em terceira e 12. Maye terminou 2 de 3 para 19 jardas.

Alguns fãs presentes vaiaram quando Maye não foi mandado para uma terceira série, com Bailey Zappe assumindo até o final do terceiro quarto, quando o novato Joe Milton III encerrou a rotação de quatro homens do QB. Milton trouxe alguma emoção ao jogo sem brilho com uma corrida de 12 jardas que cobriu muito terreno enquanto ele corria para trás inicialmente, e mais tarde com uma corrida de 13 jardas e passe para TD de 38 jardas para WR JaQuae Jackson. O retornador de punt do agente livre não selecionado David Wallis da Divisão III Randolph-Macon também foi um dos grandes vencedores da noite com um esforço de 23 jardas para preparar o primeiro TD. — Mike Reiss

Próximo jogo: vs. Eagles (19h ET, quinta-feira)

Panteras: Trinta e três jogadores estavam inativos, incluindo toda a defesa titular — exceto o cornerback Dane Jackson. O GM Dan Morgan lutou para recrutar Jackson em Buffalo em 2020, e o trouxe para Carolina em um acordo de dois anos que poderia pagar até US$ 14,5 milhões. A ideia era que Jackson poderia começar ao lado de Jaycee Horn, atormentado por lesões. O fato de ele ter jogado pode ser uma indicação de que ele ainda está no modo de provar isso. Também pode significar que Morgan ainda está no mercado pelo veterano corner Stephon Gilmore. Jackson teve três tackles contra os Patriots, mas o fato de ele estar em campo pode ser revelador.

Também ficou claro que o quarterback novato não draftado Jack Plummer não é uma ameaça para derrotar o veterano Andy Dalton (posterior da coxa) na vaga de reserva. Para ser justo, ele jogou atrás da linha do segundo time que não teve um bom desempenho durante a pré-temporada. Ele também teve passes consecutivos descartados pelos wide receivers Jonathan Mingo e Terrace Marshall Jr., o que é preocupante, já que ambos têm se mostrado bem no acampamento. Mingo está listado como titular antes da escolha de primeira rodada Xavier Legette (pé). — David Newton

Próximo jogo: vs. Jets (19h00 horário do leste dos EUA, sábado, 17 de agosto)

jogar 0:42 Eric Gray marca em TD de 48 jardas Eric Gray corre para um touchdown de 48 jardas e coloca os Giants em vantagem por 7 a 3.

Gigantes: Os Giants colocaram todos os seus novatos na ação do jogo da NFL, incluindo a escolha de primeira rodada Malik Nabers. O jovem wide receiver, que tem sido dominante durante todo o training camp e treinos conjuntos, jogou 12 snaps na noite de quinta-feira contra os Lions, principalmente com o ataque do segundo time. Ele correu oito rotas e não foi alvo do quarterback reserva Drew Lock, apesar de estar aberto em várias ocasiões.

O quarterback Daniel Jones e a linha ofensiva titular não jogaram na disputa. No geral, foi uma noite sem intercorrências para Nabers no MetLife Stadium, além de ser o último jogador apresentado para os fãs da casa durante os aquecimentos pré-jogo. Enquanto Nabers, a sexta escolha geral no início deste ano, escapou ileso fisicamente, o mesmo não pode ser dito de Lock. Ele deixou o jogo no final do primeiro quarto com uma lesão no quadril e não retornou. Não pareceu sério, pois ele permaneceu na lateral, mas é algo que vale a pena monitorar, já que os Giants têm apenas três quarterbacks (Jones, Lock e Tommy DeVito) em seu elenco. — Jordânia Raanan

Próximo jogo: no Texans (13h00 horário do leste dos EUA, sábado, 17 de agosto)

Leões: Após uma semana intensa de treinos conjuntos contra o New York Giants, onde várias brigas ocorreram, a maioria dos titulares dos Lions não se vestiu para o primeiro jogo da pré-temporada. Os cornerbacks novatos Terrion Arnold e Ennis Rakestraw Jr. pareciam bem em suas estreias, apesar da ação limitada. Arnold, a escolha geral nº 24, terminaria seu dia após três séries, enquanto Rakestraw, uma escolha de segunda rodada, registrou dois tackles enquanto fazia algumas jogadas defensivas sólidas.

O segundo ano do signal caller Hendon Hooker viu sua primeira ação de jogo desde a faculdade após se recuperar de um rompimento do ligamento cruzado anterior. Entrando no jogo após o intervalo, Hooker acabou encontrando um ritmo, indo 5 para 9 com 36 jardas de passe e 34 jardas de corrida, o máximo da equipe — incluindo um ganho de 16 jardas onde ele abaixou o ombro para conseguir o primeiro down perto do final do terceiro quarto. A noite de Hooker terminaria cedo quando ele entrou no vestiário e não retornaria no início do quarto com uma concussão. — Eric Woodyard

Próximo jogo: no Chiefs (16h00 horário do leste dos EUA, sábado, 17 de agosto)

Cronograma da Semana 1 da Pré-temporada

Jogos de sexta-feira

Atlanta Falcons x Miami Dolphins, 19h ET

Houston Texans x Pittsburgh Steelers, 19h ET

Philadelphia Eagles x Baltimore Ravens, 19h30 horário do leste dos EUA

Jogos de sábado

Washington Commanders no New York Jets, 12h ET

Chicago Bears x Buffalo Bills, 13h ET

Las Vegas Raiders x Minnesota Vikings, 16h00 horário do leste dos EUA

Green Bay Packers x Cleveland Browns, 16h25 horário do leste dos EUA

Tampa Bay Buccaneers em Cincinnati Bengals, 19h00 horário do leste dos EUA

San Francisco 49ers no Tennessee Titans, 19h00 horário do leste dos EUA

Kansas City Chiefs no Jacksonville Jaguars, 19h00 horário do leste dos EUA

Seattle Seahawks no Los Angeles Chargers, 19h05 horário do leste dos EUA

New Orleans Saints no Arizona Cardinals, 20h ET

Jogos de domingo

Denver Broncos em Indianapolis Colts, 13h00 horário do leste dos EUA

Dallas Cowboys x Los Angeles Rams, 16h30 horário do leste dos EUA