Pré-temporada da NFL, Semana 3: Conclusões sobre as posições finais do elenco e batalhas de posição

A terceira semana da pré-temporada de 2024 da NFL começou na quinta-feira, enquanto as equipes se preparam para voltar seu foco para a temporada regular.

Os jogos finais da pré-temporada serão a última chance de muitos jogadores provarem a si mesmos antes do prazo final para corte de escalação de 53 jogadores na terça-feira às 16h00 horário do leste dos EUA. Nossos repórteres da NFL Nation detalharão suas projeções de escalação na conclusão de cada jogo.

Para mantê-lo atualizado sobre o que esperar das maiores dúvidas sobre o elenco de terça-feira, nossos repórteres da NFL Nation apresentam as últimas novidades sobre as últimas vagas no elenco e as batalhas por posições.

Jogos de quinta-feira

Potros: A prioridade dos Colts na quinta-feira foi finalmente conseguir tempo de jogo estendido para suas unidades titulares, incluindo o quarterback Anthony Richardson (que teve resultados mistos). Em termos de batalhas de posição, parece que pouco mudou na segurança, onde Nick Cross parece estar indo para uma vaga titular ao lado de Julian Blackmon. Em outro lugar, o tackle defensivo Eric Johnson II, que está lutando por uma vaga no elenco, produziu uma jogada de destaque quando perseguiu e finalmente pegou o quarterback do Bengals Logan Woodside, forçando um fumble que foi recuperado por Indianápolis. Sam Ehlinger parece provável que continue como o quarterback nº 3, mas o novato Jason Bean fez outra oferta com um desempenho de 4 em 4 passes que incluiu três corridas para 15 jardas e um touchdown. — Stephen Titular

Abertura da temporada: vs. Houston Texans (13h00 horário do leste dos EUA, domingo, 8 de setembro)

Bengalas: Mesmo sem titulares jogando, havia pouco a colher nas batalhas para fazer parte do elenco de 53 jogadores. Mas o grande vencedor pode ter sido Maema Njongmeta, o linebacker não draftado de Wisconsin. Ele liderou o time em tackles entrando no final da pré-temporada e continuou a ser produtivo contra os Colts. Ele teve nove tackles nos três primeiros quartos. Para Njongmeta fazer parte do elenco, ele terá que derrotar jogadores em outras posições. Mas ele fez um caso muito forte com uma excelente pré-temporada. — Ben Bebê

Abertura da temporada: vs. New England Patriots (13h00 horário do leste dos EUA, domingo, 8 de setembro)

Ursos: O tempo de jogo de Velus Jones Jr. no final da pré-temporada — seu primeiro snap no ataque não veio até bem no segundo quarto e nenhuma repetição no retorno do kickoff — parece indicar que ele está indo para a lista de 53 jogadores. Houve algumas dúvidas sobre se a escolha da terceira rodada de 2022 fez o suficiente para permanecer por uma terceira temporada consecutiva, mas os Bears continuamente deram a Jones todas as oportunidades de provar seu valor. Ele experimentou como running back, além de suas funções em times especiais, o que provavelmente lhe renderá uma vaga no time. — Courtney Cronin

Abertura da temporada: vs. Tennessee Titans (13h00 horário do leste dos EUA, domingo, 8 de setembro)

Chefes: Após grandes mudanças no elenco de wide receiver durante a offseason, quando os Chiefs adicionaram velocidade no veterano agente livre Marquise Brown e no novato Xavier Worthy, uma escolha de draft de primeira rodada, as adições ecoaram por todo o gráfico de profundidade. Além disso, ex-estrelas do Super Bowl como Mecole Hardman e Kadarius Toney estão lutando por vagas no elenco. Toney fez um forte argumento na quinta-feira contra os Bears com seu melhor jogo de pré-temporada, pegando dois passes para 26 jardas e retornando um punt para 16 jardas. — Adam Teicher

Abertura da temporada: vs. Baltimore Ravens (20h20 horário do leste dos EUA, quinta-feira, 5 de setembro)

