Pré-temporada de 2024 Bottom 10 – Michigan passa de campeões nacionais para nossa lista

Pensamento inspirador da semana:

Tem uma casa, querida, do outro lado da cidade

Pessoas vindas de quilômetros ao redor

Vista seu lindo vestido vermelho

Vamos ver essa bagunça

É isso aí, baby, vamos lá

E vá bem longe na colina

Nós vamos nos divertir muito

Nós vamos saudar o sol nascente

A noite toda nós vamos curtir

Até ouvirmos sua mãe chamar

É isso aí, baby, vamos lá

E vá bem longe na colina

Há uma emoção na colina

Vamos, vamos, vamos

— “Vamos lá” Hank Ballard e The Midnighters

Aqui na Sede do Bottom 10, atualmente guardados em um contêiner de armazenamento no navio cargueiro que transporta os lenços de bolso de Desmond Howard para a Irlanda para o “College GameDay”, estamos prontos para ser ressuscitados de nossa hibernação de futebol de inverno/primavera/verão. Agora, vamos torcer para que os times na lista que você está prestes a receber estejam prontos para fazer o mesmo.

O mesmo. Essa é uma palavra que não usaremos muito durante a temporada de futebol americano universitário de 2024-25 (tipo, bem no meio de 2025). O realinhamento levou Rand-McNally à falência. O portal de transferências tem sido como um carrossel conectado ao RB20 de Max Verstappen, o modelo de primavera. E quando dezembro chegar, ele trará consigo um College Football Playoff de 12 times que foi projetado para finalmente deixar todo mundo feliz e provavelmente não deixará ninguém feliz.

É por isso que a chegada do Bottom 10 parece um abraço caloroso da sua avó. Ainda é o mesmo de sempre. É familiar. É macio. Tem um cheiro um pouco parecido com ovos. Mas em um mundo que parece tão instável quanto Tim Legler em um terremoto em Los Angeles, também é a âncora de que precisamos… mesmo que as equipes que o trouxeram para nós sempre se esqueçam de puxar a âncora do fundo do oceano antes de tentar navegar. É melhor vocês irem. Dez precisa de seus quadrados.

Com desculpas a Napoleon McCallum, John Paul Jones e Steve Harvey, aqui está a classificação dos 10 piores da pré-temporada de 2024.

A alma mater de Ty Pennington se junta às fileiras da FBS e, assim, adiciona seu nome ao prestigiado Annowls, ou seja, Annals of Bottom 10 Owls, ocupando seu poleiro chamativo em um galho de árvore seco e podre ao lado de Temple, Rice e FA(não I)U.

Os Warhawks trazem o novo técnico Bryant Vincent, que imediatamente sentiu uma corrente de ar em seu escritório. Quando ele rastreou o vazamento de ar no vestiário, ele descobriu um túnel de saída do portal de transferência escondido atrás de um pôster da programação Louisiana-Monroe, quase como se ele fosse o diretor em “The Shawshank Redemption”.

Os Golden Flashes, vencedores de um jogo em 2023, passarão três dos seus quatro primeiros fins de semana viajando para Pitt, Tennessee e Penn State. A boa notícia é que a escola receberá grandes cheques para essas viagens. A má notícia é que acabará gastando a maior parte desse dinheiro em BenGay e Band-Aids.

Para não nos adiantarmos muito, Akron viaja para Kent State em 19 de novembro para o que pode ser a Bottom 10 Pillow Fight do Século do Ano. Então, vá em frente e circule. Em giz de cera.

Aparentemente, não foi o suficiente para os Wolverines ganharem o título nacional ou mesmo dominarem as bilheterias ao lado de “Deadpool”. Em vez disso, a Go Blue decidiu ir all-in em uma desfeita pública em seus narizes coletivos da Big House na NCAA, seja o técnico Jim Harbaugh no pódio da coletiva de imprensa em Los Angeles ou a decisão de convidá-lo desafiadoramente de volta para a abertura da temporada depois que ele recebeu uma causa de exibição do pessoal de Indianápolis. Não sou especialista em desfeita, mas sou um pouco especialista no Wolverine, e ninguém deveria desfeita usando garras de adamantium.

Os Minutemen jogarão sua última temporada como independentes antes de se mudarem para #MACtion em 2025. Mas espere um, bem, minuto aqui. Se você é um Minuteman, lutar pela independência não é sua praia?

O segundo bando de Owls em nosso ranking jogará contra o antigo veterano do Bottom 10 que virou regular do bowl, o ROCK, na UTSA durante a Semana 13. Por que isso é significativo? Porque a UTSA recebe o Kennesaw State na Semana 1… visita o Rice na Semana 7… e recebe o FAU na Semana 8… o que significa que em 2024 os Roadrunners vão de igual para igual com todos os quatro Owls do FBS. Então, eles têm que jogar todos esses jogos à noite?

O novo treinador principal do Minors, Scotty Walden, liderou um programa vencedor na FCS em Austin Peay, onde o verdadeiro grito de guerra da escola é “Vamos, Peay!” Agora ele vai andar pelo Sun Bowl gritando “Vamos, UTE-Peay!”, o que parece uma condição que alguém precisa levar ao urologista.

Esta vaga caiu entre dois #MACtionites em Baller State e o Buffalo Bulls Not Bills. Os Cards estão no Bottom 10 deck desde 2015, a última das cinco temporadas de Pete Lembo em Muncie. Agora ele é o técnico principal em Buffalo. Os times jogam em 12 de novembro. Até lá, o status Bottom 10 de ambos provavelmente estará em, sim, Lembo.

Os pródigos Panthers retornam. Em 2014, esse time foi o primeiro campeão de um Bottom 10 escolhido por Ryan McGee. No entanto, eles acabaram virando a esquina de Atlanta e se tornaram visitantes semestrais do bowl sob o comando do técnico Shawn Elliott, incluindo o time de 7-6 da temporada passada que venceu o Famous Idaho Potato Bowl. Mas Elliott surpreendentemente deixou o time dois dias depois do início dos treinos de primavera e seu elenco do Georgia State pulou no portal como se fosse um toboágua do Six Flags Over Georgia. Então, quem o State Not Southern contratou para assumir? Dell McGee. Somos parentes? Não. Somos uma família? Agora somos, sim.

Lista de espera: Charlotte 3-and-9ers, EC-Yew, Buffalo Bulls Not Bills, Sam Houston, temos um problema, Fa-La-La-La-La Tech, State of New Mexico e New Mexico State, UCan’t, mapas… todos eles.