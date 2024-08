Preço revelado para novo serviço de streaming esportivo com ESPN, FOX e Warner Bros., data de lançamento ainda desconhecida

O novo serviço de streaming de esportes com canais da ESPN, FOX e Warner Bros. Discovery já tem nome e agora preço, embora a data de lançamento ainda não tenha sido definida.

O novo serviço chamado Venu combina programação específica de esportes para canais lineares de todas as três redes, além de acesso ao ESPN+, que continua sendo um componente vital para os fãs de lutas.

No lançamento, o Venu custa US$ 42,99 por mês e os usuários que assinam por esse preço têm a garantia de bloqueá-lo por um ano e o serviço pode ser cancelado a qualquer momento. Há também um teste gratuito de sete dias disponível quando o serviço é lançado.

O Venu inclui acesso a canais lineares ao vivo — anteriormente disponíveis apenas por meio de cabo, satélite ou outros serviços de streaming como o YouTube TV — incluindo todas as redes ESPN, FOX, ABC, TNT e TBS. O ESPN+ também está incluído no serviço, com o UFC e a PFL transmitindo muitos eventos exclusivamente no serviço de streaming em vez de canais lineares como ESPN ou ESPN2.

Agora tudo isso está incluído no Venu.

O serviço de streaming está previsto para ser lançado no outono, antes do início da temporada da NFL, mas uma data exata ainda não foi anunciada.

As três redes — geralmente em desacordo entre si em relação a classificações e direitos esportivos — tomaram a iniciativa sem precedentes de se unir para lançar o novo serviço de streaming voltado para fãs de esportes.

É um momento particularmente interessante para o UFC, já que a promoção se prepara para iniciar negociações sobre um novo acordo de direitos de transmissão a partir do início de 2025. A ESPN continua sendo a única parceira de transmissão do UFC, mas esse acordo termina no final de 2025, então as negociações devem começar em um futuro próximo.

A ESPN mantém uma janela de negociação exclusiva com o UFC para fechar um novo acordo, embora seja altamente improvável que os dois lados cheguem a um acordo durante esse período. É somente após o fechamento da janela exclusiva que o UFC pode começar a receber ofertas de outros potenciais pretendentes com uma longa lista de opções viáveis ​​disponíveis na batalha de direitos esportivos em constante evolução.

A NBA assinou recentemente um grande acordo de 11 anos no valor de US$ 77 bilhões com a liga de basquete transmitindo jogos na ESPN, NBC e Amazon Prime Video.

Essa foi a última grande peça do dominó a cair em termos de grandes ligas esportivas buscando um novo contrato de TV antes que o UFC comece a negociar um acordo de transmissão em 2025.