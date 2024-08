Prefeitura de Penedo inicia nova etapa de obras na cidade, começando pelo Ouro Verde

Os investimentos na infraestrutura de Penedo não param, trabalho constante da administração que melhora a qualidade de vida da população em todos os sentidos.



Com planejamento e eficácia, o governo Ronaldo Lopes inicia uma nova fase do Programa Pavimenta Penedo.

As obras em diversas localidades da cidade começam no Loteamento Ouro Verde, onde todas as ruas de terra serão pavimentadas.

A mesma localidade também foi beneficiada com drenagem e saneamento básico, investimento feito com recursos próprios do município, cuja rende atende ainda o Loteamento Santo Antônio (Litoral) e o bairro Santa Isabel (Cacimbinhas).



Já a etapa atual do Pavimenta Penedo é realizada com recursos destinados pelo deputado federal Rafael Brito, emenda parlamentar no valor de seis milhões de reais que teve ordem de serviço assinada em 05 de julho.

Além do Loteamento Ouro Verde, esta nova fase do programa criado por Ronaldo Lopes vai atender os Loteamentos São Gonçalo, São Rafael e Santa Luzia, e o Campo Redondo.



De forma prioritária, as ruas que serão pavimentadas são as de acesso às escolas da rede pública.

Outra importante via pública que também vai ganhar calçamento em paralelepípedos é a Rua Santa Lúcia, uma das principais ligações para Vila Matias e localidades vizinhas.