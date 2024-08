Prescott: Extensão ‘pode ser feita’, Lamb está ‘pronto para voltar’

OXNARD, Califórnia — Enquanto as discussões sobre uma extensão de contrato continuam, Dak Prescott, do Dallas Cowboys, explicou por que ele acredita ter uma obrigação com outros quarterbacks e seus companheiros de equipe sobre que tipo de acordo ele aceita ou não.

“Sou um cara que cresceu com dois irmãos mais velhos”, disse Prescott. “Você entende o que uma irmandade significa, não apenas para este time, mas para a fraternidade da NFL e dos jogadores. O dinheiro está lá fora e o dinheiro pode acontecer. Pode ser feito. Há maneiras de fazer tudo funcionar para os dois lados. É nesse sentido que é sempre sobre forçar os limites para o próximo homem.”

O proprietário e gerente geral Jerry Jones disse na sexta-feira que as negociações continuam com Prescott, bem como com o wide receiver CeeDee Lamb, que perdeu seu 10º dia de treinamento por causa de um bloqueio.

“Eu não teria um ponto de progresso legítimo ali de forma alguma [with Prescott] e eu realmente não tenho uma para Lamb também”, disse Jones. “E não é negativo. Só não estou pensando que fará algum bem falar sobre progresso.”

Prescott está entrando no último ano de seu contrato de quatro anos e US$ 140 milhões e deve contabilizar US$ 55 milhões no teto salarial.

Dak Prescott está entrando em sua nona temporada com o Dallas Cowboys. Ele foi para seu terceiro Pro Bowl com o time na temporada passada. AP Photo/Jayne Kamin-Oncea

Desde o início do campo de treinamento, o quarterback do Green Bay Packers, Jordan Love, se juntou a Joe Burrow, de Cincinnati, e Trevor Lawrence, de Jacksonville, como os quarterbacks mais bem pagos, com US$ 55 milhões por temporada.

Prescott fez 31 anos no começo desta semana. Burrow tem 28, Love tem 26 e Lawrence tem 25.

Os Cowboys não podem colocar a franchise tag em Prescott após a temporada, o que significa que, sem uma extensão, ele seria capaz de atingir o mercado aberto em março. Se Prescott assinar em outro lugar, ele contará aproximadamente US$ 40 milhões contra o teto salarial dos Cowboys em 2025 e Dallas buscará um novo quarterback titular.

Prescott disse que, assim que o campo de treinamento começasse, ele não se envolveria nas discussões do contrato, mas isso não impede seu agente, Todd France, de continuar conversando com a organização.

“Eu nunca realmente me importei com o número, seja na primeira vez na franchise tag e nas negociações ou agora”, disse Prescott. “É por isso que eu disse que tenho um agente em quem confio e um front office em que podemos descobrir algo para nós dois que faça sentido.”

Como em negociações anteriores, Prescott não foi incomodado. Ele passou seu tempo depois do treino de sexta-feira, segurando sua filha recém-nascida, MJ.

“Passar de estar tão preso a esquecer do futebol tão rápido é algo que eu nunca fiz. Esse é o equilíbrio que preciso, me permite focar ainda mais no que preciso fazer e quero fazer quando estou entre as linhas. Saber para quem estou fazendo isso, mais do que apenas para mim. Tem sido incrível. Nove anos nessa coisa, fazendo o que amo, sendo capaz de adicionar esse componente a isso… Sinto-me mais jovem do que nunca, para ser honesto.”

Lamb entrou em contato para desejar um feliz aniversário a Prescott para começar a semana, o que motivou uma conversa entre o quarterback e o wide receiver All-Pro.

“Eu sei que ele compartilhou comigo que está querendo voltar, pronto para voltar, esperando que isso seja feito por ele. Eu sei que eu também estou”, disse Prescott. “Espero que o tenhamos de volta mais cedo do que tarde. Mas eu sei que ele está se esforçando e trabalhando e pronto para voltar ao trabalho.”