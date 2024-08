Presidente Biden forçado a ficar acordado até tarde para fazer discurso de despedida

Bem, poderia ter sido, porque, ironicamente, o cara que foi forçado a deixar de concorrer a outro mandato, principalmente devido a um desempenho horrível tarde da noite no primeiro debate presidencial… nem sequer começou a falar com o Democrata Convenção Nacional até depois das 22h em Chicago.

O discurso de Biden, proferido na primeira noite do DNC, foi – como esperado – um ataque contundente contra Donald Trump um firme endosso de seu vice-presidente Kamala Harris ‘ campanha presidencial… e também seu canto do cisne da política americana.

Mas os democratas encheram o palco do United Center com orador após orador antes que Biden pudesse começar seu discurso principal por volta das 22h15 CT. Quando ele ainda estava concorrendo à presidência, havíamos relatado… A equipe de Biden não queria que o homem de 81 anos trabalhasse ou fazendo aparições depois das 20h .

Notavelmente, Caçador Biden estava na frente e no centro, e na verdade era o filho pequeno de Hunter, Beau Biden Jr.que segurou a mão de seu avô enquanto Biden saía do palco e entrava no pôr do sol político.