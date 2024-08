Presidente do Blue Jays diz que temporada de 24 é ‘maior decepção’

Depois de entrar na temporada de 2024 com grandes expectativas, o presidente e CEO do Toronto Blue Jays, Mark Shapiro, não está feliz com o time que está em último lugar na Liga Americana Leste e já está de olho no ano que vem.

Mas isso não significa que grandes mudanças estejam no horizonte.

“Não estou fixado na linguagem, chamando-a de reconstrução, chamando-a de reequipamento”, Shapiro disse aos repórteres na quarta-feira. “Só precisamos melhorar. Nas nove temporadas que passei, essa é a maior desconexão das expectativas.

“Isso não significa que não tivemos finais difíceis de temporada e não significa que não tivemos temporadas em que sabíamos que teríamos um desafio competindo, mas essa foi, de longe, a maior desconexão de nossas expectativas e a maior decepção. Precisamos aprender. Precisamos melhorar com isso.”

Os Blue Jays estão 52-62 e estão a 15½ jogos da liderança da divisão — 11 jogos de uma vaga de wild-card — entrando nos jogos de quinta-feira. Eles mantiveram os pilares Vladimir Guerrero Jr. e Bo Bichette em vez de negociá-los no prazo de negociação. O clube tem tentado ficar abaixo do limite de imposto de US$ 237 milhões após começar a temporada com uma folha de pagamento de US$ 244 milhões.

Esta temporada não funcionou como Shapiro — e os fãs — esperavam.

“Fizemos um bom trabalho identificando talentos individualmente”, disse Shapiro. “Não fizemos um trabalho tão bom, coletivamente, colocando esse talento em uma lista para vencer. É essa conexão entre identificação de talentos, onde eu acho que realmente fizemos um bom trabalho individualmente, mas eles não se uniram para produzir os números que esperaríamos de um ataque campeão.”

Shapiro não comentou diretamente sobre a situação do gerente geral Ross Atkins, que está em sua nona temporada com os Blue Jays, mas disse que ele “acredita muito” na estabilidade.

“Eu raramente sou inequívoco sobre qualquer coisa”, disse Shapiro. “Comentar sobre o status de um trabalho durante a temporada, ao longo de toda a minha carreira quando me perguntam sobre essas coisas, não é algo que eu fiz ou farei. Dito isso, contextualmente, eu acredito muito em estabilidade e continuidade e essas são vantagens competitivas em esportes profissionais. Reagir e mudar não significa necessariamente melhoria.

“Precisamos ser melhores. Temos que ser melhores. Estabilidade, continuidade e fazer ajustes são onde estou focado agora.”

Em campo, Shapiro destacou lesões e problemas no bullpen, que não se recuperou da perda do closer Jordan Romano, que atuou em apenas 15 jogos nesta temporada antes de ser afastado devido a dores no cotovelo.

“Não é um mistério por que não correspondemos às expectativas”, disse Shapiro. “O bullpen tem sido um desafio para nós durante toda a temporada, lesões significativas nos três caras que esperávamos que ancorassem o back end, e então o backfill simplesmente não estava lá. Então o bullpen tem sido um Aquiles para nós durante todo o ano.

“E então há uma série de caras na escalação que projetaram ter níveis de desempenho de transporte que não aconteceram. Acho que o foco maior para nós é como podemos aprender com isso, qual papel desempenhamos nisso e como podemos construir um time que seja melhor no próximo ano. Não há dúvida de que é amargamente decepcionante.

“… Acreditamos que há talento suficiente para construir um time competitivo e de calibre de campeonato no ano que vem. Se não tivéssemos, teríamos tomado um conjunto diferente de decisões [at the trade deadline].”