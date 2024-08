Prévia da eliminação olímpica de 2024: pontos fortes e fracos de cada equipe

PARIS — Esta semana começa a próxima fase do que pode ser o torneio internacional de basquete mais competitivo de todos os tempos, com uma profundidade sem precedentes de talentos chegando às quartas de final das Olimpíadas de Paris em 2024.

Comece com o fato de que há seis MVPs da NBA com um total de 13 troféus — LeBron James (4), Nikola Jokic (3), Stephen Curry (2), Giannis Antetokounmpo (2), Kevin Durant e Joel Embiid — em campo e continue a partir daí.

Quatro dos cinco jogadores do primeiro time All-NBA da temporada passada — Jokic, Antetokounmpo, Jayson Tatum e Shai Gilgeous-Alexander — estão na corrida pelo ouro. E então adicione sete dos 10 jogadores que fizeram o segundo e o terceiro time All-NBA: James, Curry, Durant, Anthony Davis, Devin Booker, Tyrese Haliburton e Anthony Edwards. O atual Novato do Ano da NBA, Victor Wembanyama, e o Jogador Defensivo do Ano, Rudy Gobert, são as manchetes do time da França.

Mesmo para os padrões olímpicos, essa reunião de talentos é notável. Aqui está uma olhada nos maiores pontos fortes e fracos das equipes restantes enquanto elas disputam uma cobiçada vaga no pódio olímpico.

EUA

Forças: Profundidade inigualável, tremendo atletismo e poder de estrela inigualável. James, que tem uma média de 14,3 pontos e 7,3 assistências, e Durant, que está arremessando 64%, estão dando ritmo aos Americans. A segunda unidade de Derrick White, Bam Adebayo, Edwards, Davis e Durant provavelmente ainda seria a favorita para ganhar o ouro, mesmo que fosse por conta própria. Como demonstrado no jogo de grupos, os Americans têm ótimas opções de perímetro e protetores de aro em Davis, Adebayo e Embiid, e o time é devastador na transição.

Fraquezas: Rebotes e ataque de meia quadra. Os americanos estão em quarto lugar em rebotes por jogo (41), atrás de Austrália, Sérvia e Sudão do Sul, e estão com média de 9,3 rebotes ofensivos. Eles marcaram mais de 100 em todos os três jogos, a primeira vez que isso aconteceu desde o Dream Team, mas quando eles diminuem o ritmo, ficam mais vulneráveis.

Canadá

Forças: Excelente talento de ponta com 10 jogadores atuais da NBA. Os canadenses também têm grande profundidade de alas, especialmente os especialistas em 3 e D Dillon Brooks e Luguentz Dort. Gilgeous-Alexander, talvez o melhor jogador em campo até agora, é tremendo em situações decisivas e é o segundo maior pontuador do Canadá (19,0 pontos por jogo), depois de RJ Barrett (21,0 PPG).

Fraquezas: Arremessos de 3 pontos e rebotes inconsistentes. O time fez apenas 33% de suas aparições e seus grandões não têm volume, razão pela qual o Canadá está em último em rebotes (33 RPG). Ele tende a depender muito de isolamentos também, levando a suas 19 assistências por jogo — último entre os times restantes.

O time do Canadá é liderado por Shai Gilgeous-Alexander e RJ Barrett, que lideram o time com 19 e 21 pontos por jogo, respectivamente. (Foto de Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images)

Alemanha

Forças: Química incrível. Isso fica evidente em uma defesa dominante que ainda não cedeu mais de 77 pontos em um jogo. O armador Dennis Schroder voa pela quadra e quebra as defesas, abrindo chances de drive-and-kick que lhe permitiram liderar todos os jogadores em assistências (9 por jogo). A Alemanha também tem muitas ameaças no ataque, com cinco jogadores com média de dois dígitos, incluindo Franz Wagner, cujos 21,7 pontos por jogo são o terceiro nas Olimpíadas. Eles também cuidam da bola, ficando em último lugar em turnovers.

Fraquezas: Rebotes ruins apesar do bom tamanho. Os alemães têm uma média de apenas 34,7 rebotes por jogo; os irmãos Franz e Mo Wagner são vitais em ambas as pontas da quadra, mas tendem a se meter em problemas com faltas. Franz pega o segundo maior número de 3 pontos do time, com mais de seis por jogo, mas está acertando apenas 21% deles depois de arremessar apenas 28% em 3s para o Orlando Magic na temporada passada.

Dennis Schroder lidera todos os jogadores olímpicos com nove assistências por jogo e média de 19,7 pontos. (Foto AP/Mark J. Terrill)

Sérvia

Forças: Grande tamanho e a incomparável criação de jogadas de Jokic. O jogo inteligente da Sérvia é refletido por suas 25,7 assistências por jogo, ficando atrás apenas dos EUA. O armador Bogdan Bogdanovic pode ser um jogador FIBA ​​que faz a diferença e está tendo uma boa Olimpíada, com média de 19 pontos em 54% de aproveitamento nos arremessos. No geral, a Sérvia tem o segundo melhor ataque do torneio, atrás do Time EUA.

Fraquezas: Velocidade e versatilidade médias, especialmente em jogos rápidos. A Sérvia defendeu mal a linha de 3 pontos em dois jogos contra o Time EUA neste verão, permitindo um total de 31 cestas de 3 pontos. Além disso, tem sido um time ruim em arremessos de 3 pontos, acertando menos de 33% em Paris.

Nikola Jokic lidera todos os jogadores olímpicos com 11 rebotes por jogo e está empatado em primeiro com dois duplos-duplos. (Foto de Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images)

França

Forças: Grandes centros em Wembanyama e Gobert. Wembanyama está tendo uma grande Olimpíada, com média de 17 pontos, 10,7 rebotes, 3 assistências e 2,7 roubos de bola, enquanto arremessa 43% em 3 pontos. Gobert está liderando o time com 2,7 bloqueios por jogo. A França tem um time profundo e experiente, com a maior parte de seu núcleo tendo estado no time vencedor da medalha de prata de 2021 no Japão.

Fraquezas: A guarda joga com Evan Fournier, o maior pontuador no perímetro, arremessando apenas 32%. Apesar do seu talento no centro, a França é um dos piores times de rebotes do torneio, pegando apenas 36,7 rebotes por jogo. O ataque também não é confiável, com média de apenas 81 pontos.

Victor Wembanyama está fazendo uma ótima Olimpíada e lidera a França em pontos (17), assistências (3) e rebotes (10,7) por jogo. (Foto de Gregory Shamus/Getty Images)

Austrália

Forças: Excelente jogo de backcourt com quatro armadores da NBA — Josh Giddey, Patty Mills, Dyson Daniels e Josh Green — na rotação. Quando os australianos estão no ritmo, eles podem gerar e executar boas jogadas, especialmente no garrafão. Seu rebote (41,3 RPG) é o segundo melhor entre os times restantes, o que os ajuda no jogo de posse também. Eles têm um elenco experiente com vários jogadores que fizeram parte do time medalhista de bronze de 2021 no Japão.

Fraquezas: Ataque inconsistente. Eles estão arremessando 38,7% além do arco, mas tiveram problemas com turnovers, especialmente o principal armador Giddey (4,3 TO/G), e estão arremessando apenas 63,5% da linha de lance livre.

Brasil

Forças: Forte time de interior que se destaca no vidro ofensivo. Os brasileiros estão com média de 13 rebotes ofensivos, a melhor entre os times restantes. Eles têm sido ótimos arremessando de 3, também, liderando as Olimpíadas com 45%.

Fraquezas: Ataque anêmico. Marcando apenas 80,3 pontos por jogo, o segundo menor entre os times restantes, eles também têm grandes problemas de turnover, liderando as Olimpíadas com 17,3 por jogo.

Grécia

Forças: Antetokounmpo. O duas vezes MVP da NBA é o maior pontuador do torneio, com média de 27 pontos em 69% de arremessos, além de 7,7 rebotes. E a Grécia está com uma média muito boa de 21,3 assistências por jogo, liderada por Nick Calathes (7,3 APG, quarto melhor nas Olimpíadas).

Fraquezas: Arremessos ruins. A Grécia é o pior time de arremessos de 3 pontos do torneio, acertando apenas 30%, e o terceiro pior em arremessos de lance livre (69%). E comete a maioria das faltas do outro lado. O ataque depende muito de Antetokounmpo, o que permite que as defesas centralizem sua atenção principalmente nele, levando os gregos a terem a média de menos pontos (77,7) de qualquer time restante.