Prévia da Semana 1 do futebol universitário: grandes nomes voltando de lesões e calouros para saber

A semana 1 finalmente chegou. Há muito o que saber sobre os 21 confrontos de quinta-feira e os jogos que serão disputados neste fim de semana. Alguns nomes notáveis ​​retornarão após sofrerem lesões graves na temporada passada e muitos calouros terão sua primeira chance de aparecer em campo. Além disso, o que os treinadores estavam dizendo nesta offseason?

O quarterback do Utah, Cam Rising, está se recuperando de uma lesão no joelho que o deixou fora da temporada passada, mas não se esqueça de que ele levou o Utah a campeonatos Pac-12 consecutivos. Ele pode fazer o mesmo pelos Utes em seu primeiro ano na Big 12 Conference? E o cornerback calouro do Alabama, Zabien Brown, pode ganhar uma vaga de titular nesta temporada?

Nossos repórteres quebram recordes que podem ser quebrados nesta temporada, cinco calouros que você precisa conhecer e outros grandes tópicos da Semana 1.

Grandes nomes que estão de volta de lesões

De Utah Cam subindo:

A ausência de Cam Rising na temporada passada por causa de uma lesão grave no joelho — sofrida no Rose Bowl na temporada anterior — tirou os Utes dos trilhos antes que eles tivessem a chance de realmente começar. O retorno de Rising deve imediatamente devolver os Utes à elite do país, dado o quão bem-sucedidos eles foram em suas últimas duas temporadas como quarterback titular. Lembre-se, ambas as temporadas terminaram com viagens para Pasadena.

Em 2021, ele foi o quarterback do primeiro time All-Pac-12 quando guiou os Utes ao título da conferência. Os Utes repetiram como campeões em 2022, e embora Rising tenha sido relegado a menções honrosas em todas as honras da conferência, suas estatísticas — 3.034 jardas de passe, 26 passes para touchdown, oito interceptações — foram igualmente boas. Com um talentoso corpo de recebedores, Rising deve sair com outra temporada produtiva enquanto Utah tenta fazer seu nome no Big 12. Kyle Bonagura

Conner Weigman, do Texas A&M:

A era Weigman em College Station foi de promessas, mas também de frustrações. Ele estabeleceu um recorde de calouro verdadeiro do Texas A&M em sua primeira partida em 2022 com 338 jardas de passe, lançando quatro touchdowns contra Ole Miss antes de lançar dois touchdowns em uma virada do No. 6 LSU no final de uma temporada de 5-7. Ele começou a última temporada lançando cinco passes para touchdown na abertura contra o Novo México.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Ele jogou três jogos completos no ano passado e parecia o prospecto geral nº 27 na classe de 2022, lançando para 909 jardas, oito TDs e duas interceptações, mas uma lesão no pé contra Auburn encerrou sua temporada enquanto os Aggies mancavam para um final de 7-6. O novo técnico Mike Elko atraiu Collin Klein de sua alma mater no Kansas State para revitalizar o ataque, e sua primeira tarefa foi consertar uma linha ofensiva que tem lutado para manter Weigman e seus outros QBs de pé. Weigman disse esta semana que finalmente voltou a 100 por cento e está pronto para começar a trabalhar. “Já faz muito tempo”, disse ele. “Mal posso esperar para estar lá em 31 de agosto.” — Dave Wilson

Riley Leonard de Notre Dame:

Embora não tenha sido tecnicamente seu último jogo com o uniforme do Duke, a era Riley Leonard em Durham terminou não oficialmente com um último arremesso e um tackle brutal em uma derrota de 21-14 para Notre Dame em setembro passado. Ele voltou de uma lesão no tornozelo para mancar por mais dois jogos, mas a magia se foi.

Coincidentemente, essa lesão o levou da lateral perdedora para a vencedora, com Leonard se transferindo para Notre Dame em dezembro. Ele ficou de fora dos treinos de primavera, mas insiste que seu tornozelo está totalmente curado e mais forte do que antes, o que significa que os irlandeses têm um potencial superstar no QB. Em 2022, a última temporada em que ele estava totalmente saudável, Leonard foi um dos melhores quarterbacks de dupla ameaça do país, lançando 20 touchdowns e correndo para mais 13. — David Hale

Cinco calouros para ficar de olho

O novato wide receiver Jeremiah Smith, acima, parece ser o principal alvo de Will Howard nesta temporada. Jason Mowry/Ícone Sportswire

Jeremiah Smith, wide receiver, Ohio State: O dinâmico recebedor de passes começará ao lado dos retornados Emeka Egbuka e Carnell Tate contra Akron na Semana 1. Apesar de todo o talento de elite dos wide receivers no Ohio State ultimamente, Chris Carter ainda detém os recordes de recepções de calouros do programa para recepções (41), jardas (648) e touchdowns (oito), estabelecidos em 1984. Será que Smith — que deve contar muito com os Buckeyes — conseguirá atingir essas marcas em 2024?

Jordan Seaton, left tackle, Colorado: A transição do Ano 1 de Seaton é uma camada intrigante dentro de uma das histórias mais fascinantes do futebol universitário. O tackle cinco estrelas é uma atualização definitiva em uma linha ofensiva do Colorado que lutou para proteger Shedeur Sanders em 2023. Mas, como a maioria dos novatos da linha ofensiva, Seaton provavelmente passará por altos e baixos. Ele pode amadurecer rapidamente e minimizar erros em um outono altamente antecipado em Boulder?

KJ Bolden, segurança, Geórgia: O defensive back de 1,83 m e 84 kg tem impressionado como um criador de jogadas desde que chegou a Athens como um inscrito no meio do ano. O técnico Kirby Smart está mantendo sua tabela de profundidade em segredo antes da abertura da Semana 1 da Geórgia contra Clemson, mas Bolden certamente verá o tempo de jogo inicial na secundária, e ele pode estar pressionando por uma função inicial na segunda metade da temporada como o mais recente contribuidor calouro de destaque dos Bulldogs.

Jayden Jackson, tackle defensivo, Oklahoma: Brent Venables comparou Jackson ao antigo guarda-nariz do Sooners, Dusty Dvoracek, e este mês elogiou o “nível diferente de maturidade” do defensor do primeiro ano. É parte do motivo pelo qual Jackson está escalado para começar ao lado do veterano transferido da TCU, Damonic Williams, na Semana 1 contra o Temple. O tempo dirá sobre a prontidão de Jackson para lutar contra as linhas ofensivas da SEC, mas sua estrutura de 1,88 m e 136 kg o tornará um defensor de corrida de impacto imediato.

Zabien Brown, cornerback, Alabama: O Crimson Tide retorna sem seis cornerbacks do último outono, precisando substituir titulares em ambas as posições de corner. Os candidatos óbvios para essas funções são os experientes transferidos do Alabama, Domani Jackson (USC) e DaShawn Jones (Wake Forest). Mas Brown — um dos três melhores 100 contratados de defensive back do Crimson Tide em 2024 — impressionou a equipe técnica em Tuscaloosa e deve aparecer cedo e frequentemente, independentemente de acabar ganhando funções de titular em algum momento neste outono. Eli Lederman

Citações notáveis ​​da offseason

O técnico do Colorado, Deion Sanders, diz que não tem dias ruins. Ron Chenoy-USA TODAY Esportes

“Honestamente, todo jogador é tecnicamente uma transferência. Acabamos de contratar uma classe inteira de caras transferidos do ensino médio.” — Dabo Swinney, da Clemson, sobre a falta de adições na escola por meio do portal de transferência.

“Estamos pagando jogadores.” — O treinador do Baylor, Dave Aranda, sobre como os Bears melhoraram o recrutamento.

“Eu não tenho dias ruins, cara. Posso ter um momento ruim, talvez até uma hora ruim, mas nunca um dia ruim. Eu não tenho. Porque eu defino meu próprio termostato.” — Treinador do Colorado Deion Sanders para o rapper Lil Wayne.

“Em Hebreus está escrito: ‘A fé é a certeza das coisas que se esperam’. Tenho toda a fé do mundo nas pessoas do nosso prédio.” — Treinador da Flórida, Billy Napier, antes de uma terceira temporada crítica com os Gators.

Recordes que podem ser quebrados nesta temporada

Dillon Gabriel, do Oregon, já tem quatro temporadas de 3.000 jardas em seu currículo, mas se ele pudesse chegar a 4.000 em 2024 — ou, mais especificamente, 4.353 — ele passaria Case Keenum como o líder de jardas de todos os tempos na história da FBS. Isso é um tiro no escuro? Vale a pena notar que Bo Nix, QB do Oregon na temporada passada, lançou para 4.508 jardas, e se os Ducks corresponderem às expectativas, há um cenário em que Gabriel tem 15 jogos para atingir essa marca. — Saudade

O recorde da NCAA para a maioria das vitórias em uma temporada é um empate triplo em 16 entre William Rhodes de Yale em 1894, Amos Alonzo Stagg de Chicago em 1899 e Walter Camp de Yale em 1899. Os times podem jogar 17 jogos nesta temporada entre uma temporada regular, um jogo do título da conferência e potencialmente quatro jogos de playoff (18 jogos se jogarem no Havaí e conseguirem uma isenção). Há uma aposta justa que alguém pode empatar ou superar essa marca em um futuro próximo. — Wilson

Isso não é tecnicamente rastreado pela NCAA para fins de manutenção de registros, mas parece haver uma chance de que o recorde de jogos disputados na carreira possa cair este ano. Extraoficialmente, o recorde é de 69 jogos, um empate entre Nyles Pinckney (2016-21) de Minnesota e o trio de Clemson, James Skalski (2016-21), Will Spiers (2016-21) e Will Swinney (2017-21). Oscar Cardenas da UTSA entra nesta temporada com 57 jogos disputados (graças a quatro jogos em sua temporada de redshirt, mais 12 jogos na temporada de Covid 2020), o que significa que 70 jogos são viáveis. Ele terá que se manter saudável, é claro, e a UTSA terá que chegar a um jogo de bowl, mas o suposto recorde está em jogo. É possível que outros jogadores também estejam na mistura, mas as estatísticas de participação não estão tão prontamente disponíveis em massa como a maioria das estatísticas. — Bonagura

Vamos falar de chutadores de lugar. Desde 1956, apenas três eclipsaram 90 field goals feitos na carreira: Christopher Dunn, do NC State (97 em 2018-22), Zane Gonzalez, do Arizona State (96 em 2013-16) e Daniel Carlson, do Auburn (92 em 2014-17). Neste outono, no entanto, Jonah Dalmas, do Boise State, está em posição de chegar a esse grupo e, em seguida, passar todos eles. O chutador do quinto ano dos Broncos entra em 2024 com 80 field goals na carreira, apenas 17 a menos do recorde da carreira de Dunn na NCAA. Duas vezes semifinalista do Prêmio Lou Groza, Dalmas registrou pelo menos 23 field goals feitos em cada uma de suas trêse temporadas como chutador em tempo integral do Boise State. Há uma boa chance de ele marcar 100 field goals na carreira neste outono e fechar a temporada como o melhor da NCAA rei de todos os tempos dos field goals. — Líder