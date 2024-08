Prévia das apostas do UFC Abu Dhabi: Umar Nurmagomedov pode fazer jus ao nome da família contra Cory Sandhagen?

Neste sábado, o UFC retorna a Abu Dhabi com um card de lutas lotado, encabeçado por uma luta de peso galo entre Cody Sandhagen e Umar Nurmagomedov. Embora uma disputa pelo título não tenha sido garantida, o vencedor deve ter a vantagem para enfrentar o vencedor de UFC 306luta pelo título entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili.

O resto do card não é menos atraente, pois há uma série de outros confrontos de destaque com grandes implicações, então vamos mergulhar nas melhores apostas para este fim de semana. Além disso, até mesmo incluiremos um pouco de ação de boxe, só por diversão.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia dos nossos amigos da DraftKings Casa de apostas.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Apostas Diretas

Marlon Vera (+120)

“Chito” enfrenta o ex-campeão peso-mosca Deiveson Figueiredo na luta principal do card principal que pode ser a melhor luta do fim de semana. Desde que subiu para o peso-galo, “Figgy Smalls” tem sido elétrico, mas “Chito” parece ser seu teste mais difícil de longe.

Vera é um dos lutadores mais duráveis ​​do UFC e extremamente potente ofensivamente. Essa é uma combinação vencedora contra todos, exceto os melhores lutadores, e deve ser difícil para Figueiredo navegar. Assim como Vera, Figueiredo é um lutador de baixo volume, confiando em sua habilidade de finalização para vencer lutas de repente, mas contra um cara que não pode ser finalizado, essa é uma grande colina para escalar. Pegar Vera com probabilidades de azarão é um valor incrível.

Michal Oleksiejczuk (+195)

Oleksiejczuk enfrenta Shara Magomedov no co-evento principal da noite, e embora ele deva ser um azarão, ele não deveria ser tão grande assim. “Bullet” entrou no UFC com um hype descomunal em relação à sua habilidade, e embora ele esteja 2-0 na promoção até agora, ambas as vitórias foram decepcionantes. Agora ele enfrenta um cara em Oleksiejczuk que é tão duro e desajeitado quanto possível. Oleksiejczuk vai colocar Shara em uma luta desde o início, e dado que o lutador polonês não é nocauteado há uma década, acho que ele tem uma chance decente de simplesmente esmagar Magomedov.

Loopy Godinez (-102)

Godinez enfrenta Mackenzie Dern em uma luta do card principal, e acho que finalmente chegou a hora de desistir do sonho de Dern. Por anos, estive na ilha dizendo: “Um dia desses ela vai se recompor e é o fim para o resto dos pesos-palha”, e por anos fiquei decepcionado. Às vezes, você tem que abrir mão dos seus sonhos para abrir espaço para algo novo.

Dern tem a habilidade de vencer essa luta, porque ela tem a habilidade de vencer todas as lutas. Ela é tão vastamente superior a todos no chão que se for lá, ela pode vencer. Mas ela nunca desenvolveu as ferramentas para levar as lutas para lá, e agora, mesmo que ela consiga, Dern não pune os oponentes no chão. É uma proposta de tudo ou nada para suas finalizações. Quando ela não encontra uma, o round termina e ela volta à estaca zero.

Godinez é a melhor striker e uma ótima wrestler. Ela pode manter essa posição e vencer de forma direta, e é isso que eu acho que acontece.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Apostas de Prop

Umar Nurmagomedov para vencer por qualquer nocaute, submissão ou desqualificação (+180)

Minha previsão mais ousada da noite. Acho que Cory Sandhagen é a luta mais difícil para Nurmagomedov no peso galo. E acho que ele entrega a performance de revelação de sua carreira.

Sandhagen é um ótimo lutador completo e um striker superior por uma boa margem, mas Nurmagomedov pode competir em pé e tem uma vantagem enorme no wrestling e no grappling. Isso não quer dizer que Sandhagen seja ruim, Nurmagomedov é muito bom. Ele é o sucessor espiritual de Khabib (Islam Makhachev é o sucessor literal e um tipo muito diferente de lutador), e acho que sábado é uma espécie de coroação.

Michael Chiesa para vencer por qualquer nocaute, submissão ou desqualificação (+100)

Não há uma maneira gentil de dizer isso: Tony Ferguson não deveria mais competir.

Sim, Chiesa está em uma sequência de três derrotas. A de Ferguson é SETE. Ferguson não vence uma luta há CINCO anos. Pior ainda, ele parece velho, desgastado e desbotado todas as vezes. Ferguson nunca foi um grande lutador defensivo, e agora Old Tony tem que lutar contra um homem muito maior do que ele que sabe lutar. Esta será uma cópia carbono da luta de Beneil Dariush, exceto que acho que Chiesa termina a luta, e espero que a carreira de Ferguson. Não quero vê-lo continuar sofrendo danos assim sem motivo.

Foto de Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images

Parlay da Semana

Pensei em misturar as coisas esta semana e fazer uma luta combinada de boxe, já que há uma luta muito sólida acontecendo no sábado à noite em Los Angeles, encabeçada por Terence Crawford desafiando Israil Madrimov pelo título dos super médios da WBA.

Terence Crawford (-700)

Crawford é, na pior das hipóteses, o terceiro melhor boxeador do mundo agora, e muitas pessoas acreditam que ele é o número 1. Sou eu. Eu sou uma dessas pessoas. Crawford pode simplesmente fazer tudo no ringue de boxe. Embora Madrimov seja um lutador muito bom, ele não está no nível de Crawford, e nem tenho certeza se ele será muito maior do que “Bud” na noite da luta.

Andy Ruiz (-300)

Cara, quem não ama Andy Ruiz? Um ex-campeão mundial unificado quando ele derrotou Anthony Joshua, Ruiz ficou fora de ação por quase dois anos devido a uma ruptura no manguito rotador, mas ele está de volta agora e esta luta com Jarrell Miller é uma boa para testá-lo sem ser um risco muito grande.

Jared Anderson (-190)

Apelidado de o futuro do boxe peso-pesado americano, Anderson tem expectativas enormes sobre seus ombros largos, mas até agora provou estar à altura delas. Martin Bakole é exatamente o tipo de teste que você quer ver para um prospecto como esse — um cara que dá um soco, mas tende a desaparecer na reta final e certamente não é o atleta que Anderson é. A aposta aqui é que Anderson pode mitigar as vantagens de potência iniciais de Bakole e vencer na reta final.

Combine essas três apostas para obter probabilidades de +132.

Embrulhar

Semana difícil no último final de semana. O UFC 304 não foi gentil conosco. Espero que o UFC Abu Dhabi seja um pouco mais gentil, embora com tantas jogadas de azarões, veremos.

Até a semana que vem, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

