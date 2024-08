Prévia das apostas do UFC Vegas 96: Jared Cannonier consegue se defender de Caio Borralho?

Seguindo uma emocionante UFC 305a principal promoção de MMA do mundo retorna aos sagrados corredores do UFC APEX para UFC Vegas 96. Encabeçado por uma luta de médios entre Jared Cannonier e Caio Borralhoo card também apresenta várias outras lutas entre a velha guarda e uma safra crescente de contendores. Será que as velhas cabeças podem dar lições de veteranos ou a nova geração vai se impor?

Vamos mergulhar nas apostas.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia dos nossos amigos da DraftKings Casa de apostas.

Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Apostas Diretas

Tabatha Ricci (-115)

No evento co-principal, Ricci enfrenta a estrela da divisão Angela Hill em uma disputa de peso-palha e, por mais que eu respeite e goste de Hill, sua hora chegou.

“Overkill” está chegando aos 40 em uma divisão onde ninguém envelhece graciosamente e ela está enfrentando uma oponente que está em ascensão. Ricci só perdeu para competidores de alto nível (Manon Fiorot no peso mosca e Loopy Godinez), e tem as habilidades de grappling para marcar quedas e controlar Hill. Acho que ela consegue uma decisão.

Ryan Loder (+142)

Este é quase um tiro no escuro. Loder enfrenta Robert Valentin em O lutador final 32 final dos médios, e embora Valentin tenha se saído bem no show, Loder tem um pedigree da NCAA All-America no qual acredito. O cara só precisa de duas quedas para vencer essa e seguir seu caminho no UFC, e historicamente, apostar em lutadores da NCAA tem sido uma estratégia bem-sucedida, então vou continuar com ela.

Josiane Nunes (+180)

Nunes enfrenta Jacqueline Cavalcanti em uma luta preliminar do peso galo feminino, e eu gosto das chances dela de conseguir a virada. Nunes é extremamente pequena para o peso galo (e era ainda menor no peso pena), mas ela carrega um poder real — o tipo que Cavalcanti não tem. Cavalcanti é estritamente uma kickboxer de alto volume, que tem que superar os oponentes para ganhar decisões. Nunes não precisa de 15 bons minutos, ela só precisa de um bom soco. Esse é um bom lado negativo.

Foto de Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Apostas de Prop

Caio Borralho -5.5 Points Spread (-125)

Para os não iniciados, as apostas de spread de pontos funcionam no MMA da mesma forma que em outros esportes, apenas com relação à soma dos cartões de pontuação de todos os três juízes. Então, essa aposta é desembolsada se Borralho vencer uma decisão por seis ou mais pontos coletivos (50-45, 50-45, 49-46, por exemplo) ou terminar a luta. Se Cannonier vencer, ou se Borralho vencer por apenas cinco ou menos pontos (48-47, 48-47 e 48-47, por exemplo), então a aposta é perdedora. Então, basicamente, Borralho domina?

Acho que sim. Cannonier é um lutador muito bom, mas tem 40 anos e já passou do auge. Borralho, por outro lado, não é nenhuma dessas coisas. O candidato do Fighting Nerds tem 6-0 no UFC e tem parecido sensacional. Ele é um striker em desenvolvimento e capaz, e um ótimo wrestler e grappler. Dado o declínio de Cannonier, Borralho deve ser capaz de competir em pé, e ele tem uma vantagem decidida no tatame. Cannonier pode ser forte o suficiente para sobreviver aos cinco completos, mas espero uma vitória confortável para Borralho.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Parlay da Semana

Vamos montar um pequeno jogo de violência.

Edmen Shahbazyan contra Gerald Meerschaert Menos de 2,5 rodadas (-295)

Em suas 20 lutas no UFC, Meerschaert atingiu menos de 2,5 rounds em 15 delas. Para Shahbazyan, são oito em 10. Simplificando, ambos os homens vêm para pegar ou serem pegos. Eu suspeito que Meerschaert é aquele que será pego, mas você não pode descartar sua propensão para vitórias por finalização precoce também.

Zach Reese vs. José Medina Menos de 2,5 rodadas (-390)

Sempre aposte no under quando Reese estiver lutando. O cara é todo violência com consideração mínima pela defesa, o que provavelmente é o motivo de ele nunca ter saído do primeiro round em sua carreira. Adicione a isso que Medina tem apenas três decisões em sua carreira de 14 lutas, e isso deve acabar rápido.

Combine essas duas apostas para obter odds de -147.

Encerrar

O UFC 305 foi muito lucrativo para nós, mas é claro, esse foi um bom card. Esses eventos APEX são sempre imprevisíveis. Espero que seja um sucesso dessa vez.

Até a semana que vem, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor aprender e cumprir as leis de apostas online em sua região antes de fazer qualquer aposta esportiva online.