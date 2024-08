Prévia de apostas ACC – Conferência, probabilidades de campeonato nacional, totais de vitórias

O Florida State Seminoles terminou a temporada passada com 13-1, com sua única derrota sendo para o Georgia Bulldogs no Orange Bowl em um jogo do New Year’s Six.

Os Seminoles, que notoriamente ficaram invictos na temporada regular, mas ainda ficaram de fora do College Football Playoff, são os favoritos nesta temporada para vencer o ACC em +275. Os Clemson Tigers são a segunda escolha em +375. Florida State (30-1), Clemson (50-1) e os Miami Hurricanes (40-1) estão entre os 15 melhores times em termos de probabilidades de vencer o NCAA Championship.

Os playoffs em 2024 agora contarão com 12 times. O comitê de seleção do CFP determinará os sete times mais bem classificados em geral, e os cinco campeões de conferência mais bem classificados também se classificarão.

Aqui estão os totais de vitórias de cada equipe da ACC na temporada regular, as probabilidades da conferência e do campeonato nacional e a melhor aposta futura do especialista em apostas da ESPN, Joe Fortenbaugh, conforme nos aproximamos da temporada.

Probabilidades precisas na data da publicação. Para as probabilidades mais atualizadas, visite ESPN BET.

Probabilidades ACC Equipe Total de vitórias Campeão da Conferência Playoffs S/N Campeão do CFP 9,5 (-105 O, -125 U) +275 +140 | -180 30-1 +425 +210 | -280 40-1 +375 +180 | -240 50-1 +550 +450 | -750 100-1 +750 +450 | -750 150-1 30-1 — | — 250-1 10-1 — | — 300-1 16-1 +900 | -2000 300-1 40-1 — | — 500-1 100-1 — | — 1000-1 150-1 — | — 1000-1 150-1 — | — 1000-1 150-1 — | — 1000-1 200-1 — | — 1000-1 500-1 — | — 1000-1 100-1 — | — 2000-1 250-1 — | — 2000-1

Favorito de Fortenbaugh: Miami OVER 9.5 vitórias (+135)

Este é um bom local de compra baixa em um time Hurricanes que decepcionou muito no ano passado com um recorde de 7-6 que apresentou seis derrotas nos nove jogos finais do programa. Mas tudo o que esse colapso fez foi motivar o técnico Mario Cristobal a bater no portal com mais força do que nunca, e ele acabou marcando dois prêmios altamente cobiçados no quarterback do Washington State, Cam Ward, e no running back do Oregon State, Damien Martinez. A programação deste ano se prepara incrivelmente bem para uma temporada de recuperação, já que o jogo do Florida State acontece em Coral Gables e a lista de jogos fora de casa oferece Flórida, Sul da Flórida, Califórnia, Louisville, Georgia Tech e Syracuse. Isso não vai evocar nenhum pesadelo, especialmente quando você considera o fato de que as únicas datas consecutivas fora de casa (na Califórnia, em Louisville) apresentam uma semana de folga entre elas.