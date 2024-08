Prévia de apostas Big 12 – Conferência, probabilidades de campeonato nacional, totais de vitórias

O cenário do futebol universitário passou por grandes mudanças. Basta olhar para o Big 12. Fora estão o Oklahoma Sooners e o Texas Longhorns, que se juntaram à SEC. Dentro estão o Utah Utes, Arizona Wildcats, Arizona State Sun Devils e o Colorado Buffaloes do Coach Prime.

Após deixar o Pac-12, Utah assume como favorito em sua nova conferência. Os Utes, que foram 8-5 na temporada passada, estão 3-1 para vencer o Big 12 e seguidos de perto pelos Kansas State Wildcats com 4-1.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Apenas Utah (+6000) e K-State (+7500) estão entre os 20 melhores times em termos de chances de vencer o campeonato nacional.

Os playoffs de 2024 agora contarão com 12 times. O comitê de seleção do CFP determinará os sete times at-large mais bem classificados, e os cinco campeões de conferência mais bem classificados também se classificarão.

Aqui estão os totais de vitórias de cada equipe da ACC na temporada regular, as probabilidades da conferência e do campeonato nacional e a melhor aposta futura do especialista em apostas da ESPN, Joe Fortenbaugh, conforme nos aproximamos da temporada.

Outras conferências: ACC, Big Ten (quarta-feira), SEC (quinta-feira), American (12 de agosto), Mountain West (13 de agosto), C-USA (14 de agosto), MAC (15 de agosto), Sun Belt (16 de agosto), Independents (17 de agosto)

Probabilidades precisas na data da publicação. Para as probabilidades mais atualizadas, visite ESPN BET.

Probabilidades do Big 12 Equipe Total de vitórias Campeão da Conferência Playoffs S/N Campeão do CFP 9,5 (-140 O, +110 U) +325 +230 | -320 +6000 9,5 (+115 O, -145 U) +375 +250 | -350 +7500 8,5 (+120 O, -150 U) +800 +550 | -1000 150-1 7,5 (-120 O, -110 U) +1000 +700 | -1400 150-1 5,5 (-140 O, +110 U) +3000 +1500 | -4000 200-1 8,5 (+120 O, -150 U) +750 +900 | -2000 250-1 7,5 (-120 O, -110 U) +900 +900 | -2000 300-1 7,5 (-115 O, -115 U) +1200 — | — 300-1 7,5 (-115 O, -115 U) +850 — | — 400-1 7,5 (+125 O, -160 U) +1800 — | — 400-1 6,5 (-140 O, +110 U) +1800 — | — 400-1 5,5 (PARE O, -130 U) +6000 — | — 500-1 5,5 (-115 O, -115 U) +6000 — | — 1000-1 4,5 (+140 O, -180 U) 100-1 — | — 1000-1 3,5 (-150 O, +120 U) 100-1 — | — 1000-1 4,5 (PARE O, -130 U) 150-1 — | — 2000-1

Favorito de Fortenbaugh: Utah MAIS DE 9,5 vitórias (-140), SIM playoffs (+280)

O veterano quarterback Cameron Rising, de 25 anos, que tem 27 partidas em três temporadas universitárias, está de volta para liderar a investida inaugural de Utah em uma fraca Big 12 Conference. Os Utes de Kyle Whittingham estarão mais uma vez carregados nas linhas ofensiva e defensiva, mas a chave para essa desvantagem é o cronograma. Fora de uma data de 21 de setembro em Stillwater contra o Oklahoma State Cowboys, os Utes devem se encontrar favoritos em todos os outros jogos do calendário. Em relação às suas perspectivas de pós-temporada, +280 se converte em uma probabilidade implícita de 26%. Tenho esse número mais próximo de 33% quando se trata de qualificação para o playoff de 12 times deste ano.