Prévia de apostas da NFC East – Eagles são os favoritos, mas Cowboys espreitam

O Baltimore Ravens e o bicampeão Kansas City Chiefs iniciam a temporada da NFL na quinta-feira, 5 de setembro, em Arrowhead, e a Semana 1 termina com o New York Jets visitando o vice-campeão do Super Bowl, San Francisco 49ers, no “Monday Night Football” (20h20 horário do leste dos EUA na ABC/ESPN/ESPN+).

Isso também significa que os drafts de fantasy football estão a todo vapor e as ligas estão prontas para começar. Ah, e mencionamos que a NFL também é bem popular entre a comunidade de apostas?

É um bom momento para verificar as probabilidades (se você ainda não o fez), e nós temos tudo o que você precisa, desde over/unders em totais de vitórias na temporada regular até probabilidades do Super Bowl. E nosso grupo de especialistas oferecerá algumas de suas escolhas favoritas também — e talvez um ou dois adereços.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Começaremos com a NFC Leste.

O Dallas Cowboys é o atual campeão da divisão, mas é o Philadelphia Eagles que entra como favorito da NFC Leste em 2024. Os Eagles tiveram dificuldades na reta final da temporada passada e foram eliminados dos playoffs na rodada do wild card, assim como os Cowboys.

Liderados pelo QB Jalen Hurts (que com 13-1 é a quinta escolha para ganhar o MVP), os Eagles têm a quinta menor probabilidade de Super Bowl com 11-1. Os Cowboys estão com 18-1 (T9), e os outros dois times… bem, há trabalho a ser feito.

O Washington Commanders (150-1) está começando uma nova era com a segunda escolha geral Jayden Daniels assumindo o cargo de quarterback, e o New York Giants (200-1) está à frente apenas do New England Patriots em termos de chances de vencer o Super Bowl.

Aqui estão todas as probabilidades para os times da NFC Leste e nossas opiniões sobre possíveis apostas.

Probabilidades conforme publicação. Para as probabilidades mais atualizadas, visite ESPN BET.

Probabilidades da NFC Leste

Adereços notáveis ​​da NFC East

Horários/linhas 2024: Cowboys, Eagles, Giants, Comandantes

Resultados de 2023: Cowboys (12-5), Eagles (11-6), Giants (6-11), Commanders (4-13)

A seguir: NFC Oeste (sexta-feira) | NFC Norte (sábado) | NFC Sul (domingo) | AFC Leste (segunda-feira) | AFC Oeste (terça-feira) | AFC Norte (quarta-feira) | AFC Sul (5 de setembro)

Você sabia?

Cortesia ESPN Stats & Information

Nenhum time venceu a NFC East em temporadas consecutivas desde os Eagles de 2001 a 2004, a maior sequência sem um campeão repetido em uma divisão na história da NFL. A ESPN Analytics projeta que essa sequência continuará nesta temporada, dando aos Eagles uma chance de 49% de vencer a divisão, um pouco à frente do atual campeão da NFC East, Cowboys.

É hora de começar sua temporada de futebol fantasia Crie uma liga e personalize o tamanho, a pontuação e as regras da liga para jogar na liga você quer jogar. Crie uma liga hoje mesmo!

A ESPN BET favorece os Eagles para vencer a divisão. O over/under para vitória total da Filadélfia nesta temporada é de 10,5, atrás apenas de San Francisco e Kansas City (ambos com 11,5).

Os Cowboys têm o segundo melhor recorde (36-15) na NFL nas últimas três temporadas, atrás apenas dos Chiefs (37-14). Dallas agora teve 13 aparições consecutivas nos playoffs sem chegar a um jogo de campeonato de conferência, a maior sequência desde 1970.

Apesar da reformulação de Washington nesta offseason, a ESPN Analytics não gosta de suas chances de chegar aos playoffs (13%). Apenas o Carolina Panthers (5%) tem uma chance menor de chegar à pós-temporada saindo da NFC.

Jayden Daniels está atualmente empatado com as segundas menores probabilidades (+650) para ganhar o prêmio de Novato Ofensivo do Ano, de acordo com a ESPN BET. Ele está ao lado de Marvin Harrison Jr. (+650) e logo atrás de Caleb Williams (+135).

De acordo com o Elias Sports Bureau, os Eagles estão prestes a se tornar o primeiro time na história da NFL a começar uma temporada com um QB com 10 TDs de scrimmage, um RB com 10 TDs de scrimmage e dois recebedores de 1.000 jardas da temporada anterior.

Na temporada passada, Hurts e Josh Allen terminaram a temporada com 15 TDs corridos, o maior número em uma temporada para um QB na história da NFL. Hurts já tem o recorde de mais temporadas consecutivas com 10 TDs corridos por um QB com três seguidas e pode se tornar o primeiro QB a ter quatro temporadas no geral com 10 TDs corridos.

De 2015 a 2020, o MVP teve pelo menos 30-1 na pré-temporada em cinco das seis temporadas. Desde então, o vencedor teve 14-1 ou menos em cada uma das últimas três temporadas. No entanto, o verdadeiro favorito da pré-temporada para ganhar o MVP venceu apenas uma vez nessas 10 temporadas — Tom Brady em 2017.

Escolha de Erin Dolan: Eagles para vencer a divisão (-130), MAIS de 10,5 vitórias (-140)

Prepare-se para o Dia do Draft Eleve a experiência de draft party da sua liga com nossos ESPN Draft Board Kits. Use o código FOCUS10 para 10% de desconto no seu pedido. Compre agora

Não houve um vencedor repetido na NFC East desde a temporada 2003-04. Os Cowboys venceram a divisão na temporada passada depois que Philly (o vencedor da divisão em 2022) entrou em colapso na reta final, indo 1-6 após um início de 10-1, esmagando completamente os apostadores que tinham Eagles com mais de 11,5 vitórias. Os Eagles ficaram em quinto no EPA ofensivo e 23º no EPA defensivo nas primeiras 12 semanas. Eles ficaram em 19º no ataque e 30º na defesa nos últimos sete jogos. Não vejo isso acontecendo nesta temporada com o novo OC Kellen Moore e o novo DC Vig Fangio. Os Cowboys vão regredir, os Commanders estão tentando se reconstruir e os Giants não têm chance de vencer a divisão com seu elenco.